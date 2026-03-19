鴻海傳入股三菱車用零件 可能取得50%股權 公司未評論

鴻海（2317）傳出有意入股三菱電機旗下車用零件事業子公司「Mitsubishi Electric Mobility」，而且可能取得50%股權。根據日媒報導，三菱電機決定接受鴻海投資車用事業零件子公司，鴻海則藉此發展電動車代工事業，強化價格競爭力、取得市場優勢。

針對外電報導，鴻海昨（18）日沒有評論。

據悉，鴻海藉由投資三菱電機車用零件子公司，將可以跨足到日本產業背景的傳統「Tier 1」供應鏈體系，尤其該三菱電機車用零件子公司的主力產品，在汽車電機與起動馬達等，直接供應許多日系車廠，同時，也與豐田集團的Aisin愛信合作開發電動車驅動系統，對鴻海布局電動車事業與打進日系主要供應鏈的零組件將可發揮正面幫助。

日經新聞引述消息人士報導，鴻海準備收購三菱電機車用零件事業子公司「Mitsubishi Electric Mobility」的股權。

報導指出，三菱電機正在敲定最後細節，目前正在討論的提案計畫是鴻海收購Mitsubishi Electric Mobility的50%股權，並且與三菱電機共同營運這家車用零件事業子公司。最後細節尚未定案，但可望在5月敲定最終協議。

三菱電機在選擇與鴻海合作前，曾經考慮退出車用零件事業，但後來決定，與鴻海合作營運會是最佳選項，主要是考量到兩家公司的綜效與保住員工生計與穩定度。

報導說，鴻海以發展代工模式切入電動車事業，追求「一條龍」提供客戶所需服務。為了達到降低成本、改善效能的目標，鴻海致力於生產電動車零件，並追求外部技術，因此，與全球都知名的三菱品牌合作，將有助於提振事業。

鴻海與三菱集團近期在電動車領域頻頻合作，包括去年5月，鴻海集團旗下鴻華先進與三菱汽車簽署合作備忘錄，確認為三菱開發電動車；今年1月，鴻海宣布與三菱FUSO卡客車株式會社合資成立巴士公司，加速開發具競爭力的零排放巴士。

除此之外，2025年11月，鴻海董事長劉揚偉與三菱電機執行長漆間啓（Kei Uruma）共同宣布在人工智慧（AI）資料中心建立全球策略聯盟，將雙方的合作範圍，由電動車擴大到AI基礎建設，此次合作傳聞，可能是三菱電機邀請鴻海集團，將合作關係由從AI基礎設施，進一步拓展至汽車零組件領域，這也符合鴻海集團在電動汽車產業的策略布局。