勞資對立 三星工會擬5月罷工

韓聯社昨天報導，三星電子工會表示，在罷工投票中獲得百分之九十三點一壓倒性支持，並預告將於五月發動全面罷工。由於三星是全球最大記憶體晶片製造商，市場擔心資方若不設法滿足工會取消獎金上限訴求，記憶體供貨會更吃緊，價格會漲到難以想像地步。

路透報導，三星電子工會指出，參與投票的六萬六○一九名勞工中，逾百分之九十三投下贊成票支持罷工。工會先前表示，若勞資雙方無法達成協議，計畫於四月廿三日舉行集會，並從五月廿一日起展開為期十八天的罷工。

工會表示，壓倒性支持率贊成罷工，是對資方的「強力警告」，要求管理階層正視工會訴求。三星則在聲明中表示將盡最大努力，針對今年薪資協商達成圓滿協議。

三星的主力產品動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）有極高比率在南韓生產，工會通過五月發動罷工，衝擊全球科技產業甚深。

業界分析，AI催動高頻寬記憶體（HBM）的需求持續爆發，SK海力士與美光正全力擴大HBM產能，對於標準型DRAM與NAND晶片產能投入相對有限，若三星再因為罷工而影響供應，標準型DRAM與NAND晶片市場恐出現更明顯供給缺口，「價格不知會漲到哪裡去」。

記憶體業者認為，輝達目前是所有記憶體廠優先供貨對象，受三星罷工事件衝擊有限，倒是其他等著搶貨的OEM廠和科技產品品牌廠採購單位，會如熱鍋上的螞蟻，神經緊張。

面對記憶體產業嚴重缺貨的時刻，三星工會此時再補上集體罷工一刀，記憶體通路商、模組都嚴陣以待，擔心缺貨危機可能演變成斷貨風暴。

人工智慧（ＡＩ）資料中心運算需求強勁，已造成汽車、電腦與智慧手機產業供應吃緊。分析指出，三星一旦罷工，恐進一步加劇全球半導體供應鏈瓶頸。

全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白表示，三星工會通過罷工決議，是趁著三星今年獲利大好的機會多要糖吃，三星決策高層不會讓罷工真的發生，現階段市場受心理層面影響，最後勞資雙方應會各退一步，達成協議而落幕，最後資方會讓步多一點。

三星勞資雙方自去年底展開薪資談判，協商破裂後，工會成員於上周開始進行罷工投票。該工會目前代表近九萬名員工，約占三星十二點五萬南韓員工人數七成以上。這起勞資爭議導火線，在於三星工會要求公司比照ＳＫ海力士取消獎金上限，並將獎金總額與營業利潤掛鉤。三星表示，若取消獎金上限，恐將難支應未來投資計畫及股東報酬。