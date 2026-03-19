聽新聞
0:00 / 0:00

勞資對立 三星工會擬5月罷工

聯合報／ 編譯周辰陽、記者簡永祥／綜合報導
三星電子工會表示，在罷工投票中獲得93.1%壓倒性支持，並預告將於5月發動全面罷工。路透 路透通訊社
三星電子工會表示，在罷工投票中獲得93.1%壓倒性支持，並預告將於5月發動全面罷工。路透 路透通訊社

韓聯社昨天報導，三星電子工會表示，在罷工投票中獲得百分之九十三點一壓倒性支持，並預告將於五月發動全面罷工。由於三星是全球最大記憶體晶片製造商，市場擔心資方若不設法滿足工會取消獎金上限訴求，記憶體供貨會更吃緊，價格會漲到難以想像地步。

路透報導，三星電子工會指出，參與投票的六萬六○一九名勞工中，逾百分之九十三投下贊成票支持罷工。工會先前表示，若勞資雙方無法達成協議，計畫於四月廿三日舉行集會，並從五月廿一日起展開為期十八天的罷工。

工會表示，壓倒性支持率贊成罷工，是對資方的「強力警告」，要求管理階層正視工會訴求。三星則在聲明中表示將盡最大努力，針對今年薪資協商達成圓滿協議。

三星的主力產品動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）有極高比率在南韓生產，工會通過五月發動罷工，衝擊全球科技產業甚深。

業界分析，AI催動高頻寬記憶體（HBM）的需求持續爆發，SK海力士與美光正全力擴大HBM產能，對於標準型DRAM與NAND晶片產能投入相對有限，若三星再因為罷工而影響供應，標準型DRAM與NAND晶片市場恐出現更明顯供給缺口，「價格不知會漲到哪裡去」。

記憶體業者認為，輝達目前是所有記憶體廠優先供貨對象，受三星罷工事件衝擊有限，倒是其他等著搶貨的OEM廠和科技產品品牌廠採購單位，會如熱鍋上的螞蟻，神經緊張。

面對記憶體產業嚴重缺貨的時刻，三星工會此時再補上集體罷工一刀，記憶體通路商、模組都嚴陣以待，擔心缺貨危機可能演變成斷貨風暴。

人工智慧（ＡＩ）資料中心運算需求強勁，已造成汽車、電腦與智慧手機產業供應吃緊。分析指出，三星一旦罷工，恐進一步加劇全球半導體供應鏈瓶頸。

全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白表示，三星工會通過罷工決議，是趁著三星今年獲利大好的機會多要糖吃，三星決策高層不會讓罷工真的發生，現階段市場受心理層面影響，最後勞資雙方應會各退一步，達成協議而落幕，最後資方會讓步多一點。

三星勞資雙方自去年底展開薪資談判，協商破裂後，工會成員於上周開始進行罷工投票。該工會目前代表近九萬名員工，約占三星十二點五萬南韓員工人數七成以上。這起勞資爭議導火線，在於三星工會要求公司比照ＳＫ海力士取消獎金上限，並將獎金總額與營業利潤掛鉤。三星表示，若取消獎金上限，恐將難支應未來投資計畫及股東報酬。

DRAM 快閃記憶體 三星

延伸閱讀

南韓三星醞釀罷工…全球記憶體供應恐再告急 外資押寶這兩檔

台記憶體廠再迎利多？三星工會93%壓倒性贊成罷工 5月恐上演停產18天

壓倒性通過！三星電子工會投票93%點頭罷工 5月全面停工要來了

三星看好記憶體需求！宣布考慮「多年期長約」取代季約或年約 穩定供應

相關新聞

預算未審產業急了！台積電代表籲科技預算應增加 盼助產業一臂之力

立法院現未完成2026年預算審查，產業著急了。國科會18日召開委員會議，檢討科技發展推動成果。台積電（2330）人力資源資深副總經理、也是國科會委員何麗梅在會中表示，科技預算應逐年增加額度，進一步帶動民間研發投入；她並表示，台灣科技發展不能落後，呼籲立法院能盡快審查科技預算，助產業發展一臂之力。

華碩胡書賓點名「養龍蝦」潛力巨大 將帶動AI產業需求

AI代理OpenClaw「龍蝦」最近在全球科技圈爆紅，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也於GTC 2026大會指出，OpenClaw 將是「下一個 ChatGPT」，並推出 OpenClaw的企業級版本NemoClaw，對此，華碩（2357）共同執行長暨台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓18日表示，AI 推論（Inference）需求來臨，每一家廠商都會發展自己的Claw，他是真正一個非常代表性的AI實際應用，所以他的潛力還會非常大，並將推動整個AI產業需求。

勞資對立 三星工會擬5月罷工

韓聯社昨天報導，三星電子工會表示，在罷工投票中獲得百分之九十三點一壓倒性支持，並預告將於五月發動全面罷工。由於三星是全球最大記憶體晶片製造商，市場擔心資方若不設法滿足工會取消獎金上限訴求，記憶體供貨會更吃緊，價格會漲到難以想像地步。

義隆公告 智財及商業法院中間判決判定敦泰侵權

IC設計廠義隆（2458）於今日公告，該公司於智慧財產及商業法院控告另一家IC設計廠敦泰（3545）侵權案，已做出中間判決，判定敦泰產品侵權。

SEMI曹世綸：AI需求強勁、記憶體價飆漲 2035年產值破2兆美元

國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸今日在發布年度會員調查前受訪表示，在AI強勁需求、記憶體價格大漲推升下，業者原預期2030年，甚至得延後才會達到1兆美元的半導體產值，將提前在今年達陣並超越，2035年更將超越2兆美元。不過全球半導體產業也面臨外部環境變化、供應鏈重組、人才短缺及低碳轉型的諸多挑戰。

輝達 GTC 大會登場 法人點名六檔受惠 AI 供應鏈

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳於主題演講中正式揭曉新一代 Vera Rubin架構。法人指出，就各主題來看，台股受惠族群包括記憶體、BMC、散熱等，正向看待力成（6239）、群聯（8299）、信驊（5274）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等相關供應鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。