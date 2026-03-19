黃仁勳大讚OpenClaw「龍蝦」是下一個ChatGPT

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw近來爆紅，輝達執行長黃仁勳17日認為，「龍蝦」絕對會是「下一個ChatGPT」，將讓人們與AI的互動邁進一大步，而且會帶動個人的專業能力大幅提升。

輝達年度盛會「GTC 2026」17日邁入第二天，黃仁勳16日甫於GTC開幕專講高喊每家公司都要制定「龍蝦戰略」，亦即代理系統，才能在新一輪科技競賽中生存，他在17日的輝達GTC全球媒體分享會上，再次被問到對「龍蝦」的看法，釋出以上觀點。

黃仁勳談話重點

他說，OpenClaw「現在是人類歷史上最大、最受歡迎、最成功的開源專案」，「這絕對是下一個ChatGPT。」

OpenClaw是開源的自主AI代理平台，超越傳統聊天機器人的功能，不只能回答問題，還能完成任務、做出決策，就算用戶只提供很少指令，仍能採取行動。

OpenClaw主打可自動分解任務、呼叫工具並執行多步驟操作，被視為代理AI的代表性框架。黃仁勳不諱言，OpenClaw在企業環境中的最大挑戰在於安全性，由於代理型AI可存取敏感資料、執行程式碼並與外部系統互動，一旦缺乏適當控管，恐引發資安與合規風險。

黃仁勳形容「龍蝦」是一個基礎性的轉變，能大幅擴展個人使用AI的能力，「只要一行程式碼，你就可以為自己創建一個代理。之後，只要告訴代理你想做什麼，它就能去完成」。

黃仁勳拿現實生活中的例子來闡釋這個概念。他說，以設計廚房為例，透過簡短的提示，OpenClaw代理可以研究圖片、學習設計工具、反覆推敲想法，並自主改進結果，「它會去學習如何設計廚房，回來時帶著設計方案，並反思改進」。

他認為，這將帶來個人專業能力的成長，「每位木匠現在都可以成為建築師，每位水電工也都可以成為建築師。我們將提升每個人的能力」。