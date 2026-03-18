三星與超微簽MOU 深化合作

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

三星昨（18）日表示，已與超微簽署合作備忘錄（MOU），將為超微下一代的AI加速器提供最新高頻寬記憶體（HBM）。超微執行長蘇姿丰並親赴首爾簽署MOU，稍晚也與三星會長李在鎔共進晚餐，雙方討論深化合作的方式。

這凸顯近期記憶體市場缺貨大漲價盛況難擋，超微也必須由蘇姿丰這樣高層級的主管親自上門，尋求三星高頻寬記憶體支援，並且要議訂新約才能獲得供貨。

超微執行長蘇姿丰18日下午造訪三星平澤園區，參加這場簽約儀式，這是蘇姿丰2014年上任以來首度訪韓。根據這項MOU，超微最新的AI資料中心繪圖處理器（GPU）Instinct MI455X，將優先採用三星的HBM4。

兩家公司也將合作開發高效能DDR5記憶體解決方案，以支援超微的下一代機櫃級AI平台Helios，以及AI資料中心用的GPU。三星表示，雙方計劃將合作範圍由次世代記憶體（包括HBM4）進一步擴大至先進晶圓代工與封裝服務。

三星電子裝置解決方案（DS）部門負責人、副董事長全永鉉說：「三星與超微在推動AI運算方面擁有共同承諾，這項協議反映雙方合作範圍持續擴大。」

三星電子 晶圓代工 記憶體

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