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ASIC伺服器商機爆發
Google、亞馬遜、Meta等北美雲端服務大廠（CSP）今年擴大自研AI晶片（ASIC）伺服器布局，ASIC伺服器將成今年代工廠營運動能新主軸。法人看好今年ASIC伺服器進入市場爆發期，客製化程度增加，帶旺鴻海（2317）、廣達、緯穎及英業達等大廠。
Google、亞馬遜、Meta等CSP大廠除了持續加碼採購輝達、超微以GPU架構打造的AI晶片產品之外，也加快ASIC伺服器導入時程時間，以Google的TPU架構AI伺服器需求最為強勁，讓代工大廠今年產能滿載，鴻海、廣達、英業達等相關供應鏈全面受惠。
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