三星：記憶體業史無前例的超級循環來了

三星昨（18）日召開年度股東大會，共同執行長兼記憶體晶片事業負責人全永鉉表示，AI資料中心投資成長，正帶動記憶體業進入「史無前例的超級循環」。

三星表示，代理AI的實用價值正帶動用戶數快速成長，推升客戶需求，導致不只是高頻寬記憶體（HBM），連固態硬碟（SSD）及用於伺服器的其他晶片的訂單，都出現爆發式成長，並示警記憶體漲價可能影響電腦與手機出貨量。

全永鉉認為，隨著AI需求日增，以及其造成的記憶體供應持續短缺，預期商業環境將維持對三星有利。

三星看好AI熱潮將帶動今年記憶體需求持續強勁，正與大客戶協商，將記憶體供應合約從目前「季約」或「年約」，轉向三至五年期的「多年合約」，以提高晶片事業的可預測性和穩定性，幫助穩定供應並緩解對關鍵零件短缺的擔憂。

全永鉉不忘提醒風險仍然存在，強調包括全球總體經濟環境的不確定性，例如關稅問題及以對整機業務（電視、手機和家電產品）造成成本負擔。