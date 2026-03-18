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亞馬遜營運帶勁 預期雲端服務營收十年衝6,000億美元 台鏈利多

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安、記者蘇嘉維／綜合報導
亞馬遜（Amazon）營運動能強，執行長傑西（Andy Jassy）預期人工智慧（AI）將帶動亞馬遜雲端服務（AWS）未來十年營收挑戰6,000億美元。 美聯社
亞馬遜（Amazon）營運動能強，執行長傑西（Andy Jassy）預期人工智慧（AI）將帶動亞馬遜雲端服務（AWS）未來十年營收挑戰6,000億美元。 美聯社

亞馬遜（Amazon）營運動能強，執行長傑西（Andy Jassy）預期人工智慧（AI）將帶動亞馬遜雲端服務（AWS）未來十年營收挑戰6,000億美元，較先前預估高出一倍。法人指出，市場質疑大筆AI資本支出能否回收，在亞馬遜樂觀預期下，代表未來鴻海（2317）、廣達、緯創等相關ODM廠訂單動能無虞，打破AI泡沫化疑慮。

根據路透取得發言內容，傑西在亞馬遜周二例行全體員工會議說明各項業務進展，包括無人機配送、廣告銷售，以及Amazon Fresh生鮮業務等。

亞馬遜AWS未來十年營運展望
亞馬遜AWS未來十年營運展望

傑西指出，過去幾年他原本認為，未來十年AWS年營收可能達約3,000億美元，成為穩定成長的核心業務，但在AI帶動下，「AWS有機會將這個數字至少翻一倍」。

2025年AWS營收1,287億美元，年增19％。以傑西的最新預測，未來十年複合成長率接近17％。他並未進一步說明營收結構細節，亞馬遜發言人未就相關談話補充評論。

亞馬遜先前公布今年資本支出高達2,000億美元，用於AI發展與相關基礎建設布局，但股價大跌。傑西回應華爾街相關質疑時淡化市場疑慮，直言「這只是一種說法」。

傑西強調，AI「為大家提供了難得的機會，能夠打造出規模龐大的業務，我們確實看到非常明確且強勁的需求訊號，強調2,000億美元資本支出不僅是AI大有作為，AWS的成長速度越快，短期內所需資本支出越多，必須提前布局土地、電力、建築、晶片、伺服器與網路設備等，在實現獲利之前幾年就得做好準備。

基礎建設 路透 營收

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