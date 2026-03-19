三星5月罷工…恐加劇NAND晶片漲勢 DRAM台廠補

三星工會昨（18）日以壓倒性的票數，同意若勞資雙方無法針對與績效獎金相關的糾紛達成共識，將在5月展開為期18天大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。

研調機構數據顯示，三星2025年第4季全球DRAM市占率約36.6%，NAND晶片市占率更接近四成，在供應鏈具關鍵影響力。

三星工會鬧罷工與影響

在DRAM與NAND晶片供不應求、價格飆漲之際，一旦三星生產線閒置18天，將使得價格漲勢延續並且更強，力積電（6770）、南亞科、華邦、群聯、威剛等台系記憶體相關廠商漲價紅利持續擴大。

台灣記憶體業者高度關注三星罷工動態。業界分析，AI催動高頻寬記憶體（HBM）需求持續爆發，SK海力士與美光全力擴大HBM產能，對標準型DRAM與NAND晶片產能投入有限，若三星再因罷工影響供應，標準型DRAM與NAND晶片市場恐出現更明顯供給缺口，「價格不知道會漲到哪裡去」。

另一方面，在全球半導體供應早已因AI資料中心需求強勁而趨緊的情況下，若三星發生大罷工事件，可能進一步惡化供應瓶頸，影響從汽車、電腦到智慧手機等多個終端產業。研究機構Counterpoint資料顯示，三星高度仰賴在南韓本土生產記憶體，DRAM全部都在本土生產，三分之二的NAND晶片也在本土製造。

三星工會從9日開始針對是否罷工投票，並於昨天結束，結果顯示，在參與投票的66,019名員工中，93.1%都支持罷工計畫。工會表示，這次三星電子工會（NSEU）等三大工會共9萬名成員中，超過73%參與投票。

工會指出，若勞資雙方無法達成協議，員工計劃5月21日起展開為期18天的罷工。若成真，這將是三星成立以來第二次大罷工；首次是由NSEU在2024年引領的罷工行動。

三星工會鬧罷工，起因於工會質疑績效獎金（OPI）制度的公平性，並要求提高超額利潤績效獎金（OPI）的透明度、取消OPI上限定於年薪50%的規定，並調高底薪7%。

資方則提議改善薪酬和福利，包括提高底薪6.2%、發行20股股票、依職位提高OPI上限等，但雙方無法達成共識。

此前，三星勁敵SK海力士在去年9月接受工會提出的薪酬改革要求，進而導致三星員工對薪資差距的不滿升高，促使工會會員在數周內加快腳步向資方施壓，要求公司比照SK海力士，取消獎金上限。

三星則表示，在資本密集且具周期性的產業中，若取消獎金上限，將使公司在未來投資及股東回報的資金安排上面臨挑戰。