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「養龍蝦」資安疑慮 官方關注

經濟日報／ 記者余弦妙黃于庭廖珮君／台北報導

全球掀起「龍蝦」熱潮，資安疑慮亦持續升高，引發立委關注，數位發展部長林宜敬昨（18）日表示，未來不排除發布類似中國大陸「龍蝦安全養殖手冊」的指引；金管會主委彭金隆也說，若金融機構運用AI工具影響到經營安全就需列入監管，過去金管會曾發布過多項AI運用指引與規範，將再討論是否有修改規範的必要。

立法院昨日邀數發部進行「落實台灣AI治理與基礎建設，發展台灣AI軟體產業」專題報告，林宜敬表示，Agentic AI（代理式AI）長期勢必融入公務系統，將大幅提升行政效率，但在技術尚未成熟前，仍須防範AI於公務執行中可能產生的資安風險與財務漏洞，未來不排除發布類似中國大陸「龍蝦安全養殖手冊」的指引。

彭金隆則在財委會進行業務報告時回應，若金融機構運用AI工具影響到經營安全就需列入監管，針對新興AI工具的應用，將再討論是否有修改規範的必要。

基礎建設 金融機構 龍蝦

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