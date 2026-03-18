吳誠文：全光網路助力AI發展 4月底公布首個實驗點

國科會今天召開委員會議，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文會後表示，已與經濟部討論，要加速中小企業投入AI、數位轉型。同時，國科會將逐步推動全光網路，包括資料中心機房設備在內，以光纖取代銅線，預計4月底公布首個實驗點。

國家科學及技術委員會今天召開委員會議，由國科會提報「海洋科技與產業發展方案」、「2026年行政院科技顧問會議總體建議處理原則」議案。

吳誠文表示，行政院科技顧問會議中特別談及中小企業，建議大型企業分享AI工具、系統與導入經驗，協助中小企業加速轉型。國科會已結合經濟部，希望以台灣科技業實力帶動中小企業發展，包含製造業與服務業。

此外，吳誠文強調，台灣必須發展主權AI，絕對不能仰賴國際大型AI公司或雲端服務業者。政府投入將帶動民間參與，國網雲端算力中心已啟用，並有產業相繼投入。現在也要建設全光網路，包括資料中心機房設備光纖化，也就是將銅線換成光纖，預計4月底會宣布首個實驗點，並逐步擴散。

吳誠文表示，政府也會協助發展主權AI模型，讓各行各業都能使用，金管會已啟動相關主權AI計畫，國科會也協助法務部推動相關工作。

國科會表示，2026年行政院科技顧問會議提出5大策略建議，為大幅提升算力基礎設施投資；善用台灣硬體強項，精選國際夥伴共同開發下世代AI；創造確保國家安全與營業秘密的AI資料共享平台；大規模培育、延攬下世代AI人才；建構公平、合法與可執行的資料治理環境。

國科會指出，相關部會參採顧問建言提出相關推動措施，例如透過促參機制吸引民間捐贈或釋出算力；建構AI國際共研平台，以硬體、系統與資料場域優勢為核心，鼓勵國際合作；持續研擬台灣主權AI訓練語料授權條款，讓語料釋出有明確的授權依據等。

至於海洋科技與產業發展方案，國科會說明，海域安全科技化、海洋產業智慧化、海洋文化生活化為3大主軸，將建立西太平洋海域國際觀測與研究站，建構完整海域資料庫，並以半導體與AI優勢為基礎，發展水下通訊、自主無人載具等創新應用關鍵技術，透過示範場域推動智慧船舶、智慧港口、智慧水域養殖及海洋科技重工等產業應用。