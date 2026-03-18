義隆公告 智財及商業法院中間判決判定敦泰侵權

IC設計廠義隆（2458）於今日公告，該公司於智慧財產及商業法院控告另一家IC設計廠敦泰（3545）侵權案，已做出中間判決，判定敦泰產品侵權。

義隆指出，該公司於2024年3月在智慧財產及商業法院對敦泰提起專利侵權訴訟，主張敦泰所製造的觸控板控制器，侵害義隆所擁有的中華民國發明專利第I662460號專利權，並請求賠償損害。前述法院於今日作出判決結果，判定義隆的專利有效，而敦泰侵權。

義隆也表示，前述判決中認定敦泰所製造型號「FT3437」晶片及載有該晶片的觸控板模組侵權，落入義隆所擁有中華民國發明第I662460號「變更接觸物件之識別種類的方法」發明專利請求項1、6的專利權範圍，此一中間判決於今日出爐。

義隆強調，該公司將於收到判決書後，積極進行損害賠償請求。