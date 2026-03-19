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資安廠聯手 攻智慧城市

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

全球城市推動數位轉型智慧化，資料安全也成為重要議題。資安代理業者創泓科技（7714） 攜手子公司群安智能及紘瑒科技，以「AI Security & Intelligent Vision」為核心主題，展示低空防護、智慧監視到跨語言AI互動的整合性解決方案，建立智慧城市所需資安韌性。

創泓展出零信任架構解決方案，孫公司群安智能以AI影像訓練與智慧視覺整合，為工業檢測、無人載具及安全監控提供完整解決方案。

智慧城市 資安

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