天鈺成立馬來西亞子公司 拓展全球研發布局

AI代理OpenClaw「龍蝦」最近在全球科技圈爆紅，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也於GTC 2026大會指出，OpenClaw 將是「下一個 ChatGPT」，並推出 OpenClaw的企業級版本NemoClaw，對此，華碩（2357）共同執行長暨台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓18日表示，AI 推論（Inference）需求來臨，每一家廠商都會發展自己的Claw，他是真正一個非常代表性的AI實際應用，所以他的潛力還會非常大，並將推動整個AI產業需求。

2026-03-18 17:20