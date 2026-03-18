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天鈺成立馬來西亞子公司 拓展全球研發布局
IC設計廠天鈺（4961）今日於馬來西亞雪蘭莪州蒲種舉行Fitipower Malaysia Sdn. Bhd.辦公室啟用典禮，正式宣布成立馬來西亞子公司，進一步拓展公司全球研發布局，並深化在東南亞半導體產業鏈中的合作與發展。
天鈺指出，這次啟用典禮邀請多位貴賓共同出席，包括雪蘭莪州行政議員 Ng Sze Han，以及SIDEC技術總監Lee Hing Wah Lee博士，象徵產業與政府攜手推動區域科技產業發展的重要里程碑。
天鈺董事長林永杰表示，隨著全球半導體產業快速發展與市場需求持續成長，該公司持續推動國際化布局，馬來西亞憑藉優質工程人才、成熟的半導體產業環境以及政府政策支持，成為該公司建立海外研發據點的重要地點。透過此次設立子公司，將進一步提升全球研發能力與客戶服務效率。
天鈺提到，Fitipower Malaysia未來將聚焦於半導體IC設計相關研發工作，包括顯示驅動IC、電源管理IC與邊緣計算AI SoC等相關技術開發，同時也將與當地產業及學術機構合作，培育半導體工程人才，促進區域創新與技術交流。透過在馬來西亞設立研發據點，該公司將更有效整合亞洲區域技術資源，並強化全球客戶支援能力，持續推動產品創新與市場拓展，為客戶與股東創造長期價值。
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