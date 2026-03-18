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預算未審產業急了！台積電代表籲科技預算應增加 盼助產業一臂之力

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電人力資源資深副總經理、國科會委員何麗梅。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台積電人力資源資深副總經理、國科會委員何麗梅。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

立法院現未完成2026年預算審查，產業著急了。國科會18日召開委員會議，檢討科技發展推動成果。台積電（2330）人力資源資深副總經理、也是國科會委員何麗梅在會中表示，科技預算應逐年增加額度，進一步帶動民間研發投入；她並表示，台灣科技發展不能落後，呼籲立法院能盡快審查科技預算，助產業發展一臂之力。

國科會主委吳誠文表示，原本爭取今年要有1,800億元科技預算，因去年財劃法爭議，使得今年科技預算被砍了200億元，只有1,600多億元；更令人遺憾的是，2026年總預算還沒審查。吳誠文並說，明年科技預算希望爭取1,800億元。

國科會今日召開委員會議，報告行政院科技發展推動成果、科技顧問會議總體建議處理原則等案。吳誠文在會後表示，台灣科技產業現正在全科技發展的浪尖浪頭上，全球太空、電動車、機器人、量子科技等產業都找上台灣要合作，台灣應藉此機會，鞏固台灣科技在全球影響力。

他表示，科技預算主要是投入在基礎研究，包括國科會提出各項科技方案，都是要帶動民間跟進投入研究發展。近年來，民間投入研發金額占全國約85%，政府基礎科研也要加把勁。

今日國科會委員會議有兩位民間代表出席。據轉述，何麗梅在會中表態支持科技預算應逐年增加額度，這可帶動民間研發投入，她並呼籲立法院盡快審查，協助台灣科技產業發展。

另一位民間委員顧德諮詢公司總經理顧曼芹也提到，國科會科技方案都是鏈結到大學教育及學術機構，都是為科技產業培養未來人才，對科技產業發展至關重要，希望立院盡快啟動科技預算審查。

台積電 國科會

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