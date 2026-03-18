光寶科與雲達在輝達GTC攜手 展示AI機架式平台解決方案

光寶科（2301）與雲達科技於2026年輝達（NVIDIA）GTC大會攜手展出基於 NVIDIA Vera Rubin NVL72 打造的AI機架式平台解決方案 。這款展示機櫃配置是為NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台打造的 110kW Power Shelf （機架式電源），具備高電源密度與最佳化的能源配置，全力助攻企業與資料中心應對 AI 時代下日益增長的高運算部署挑戰。

這款機櫃配置光寶「110kW機架式電源（Power Shelf）」，具備高電源密度、供電韌性、智慧負載調控三大優勢。結合光寶高效電源與雲達科技的軟體與硬體整合技術解決方案，雙方將共同推動全球資料中心邁向高效、永續的綠色運算基礎設施 。

光寶科總經理邱森彬表示，「AI 算力的躍升，伴隨而來的是指數級成長的能耗挑戰。隨著 NVIDIA 持續推進新一代 AI 平台，AI 資料中心對電源功率密度、效率與穩定度的要求大幅提升，電源不再只是單一元件，而是影響整體系統效能與可靠度的關鍵。透過與雲達在AI 平台與系統整合的緊密合作，光寶將電源技術延伸至機櫃與整體解決方案層級，協助客戶在效能、能效與永續之間取得最佳平衡。」

雲達科技總經理楊麒令指出，「在 NVIDIA 迭代出新的運算架構引領下，我們正見證基礎設施的全面重塑。雲達透過完備的系統整合與服務能力，持續為雲端及企業基礎設施提供前瞻解決方案。隨著 NVIDIA 推動NVIDIA Vera Rubin NVL72等新一代 AI 運算平台，我們與光寶等軟硬體生態系夥伴緊密合作，打造可因應不同垂直產業的產品與架構，協助客戶加速部署具備效能、彈性與可擴展性的超大規模運算數據中心，以AI驅動產業革新。」