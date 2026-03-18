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達梭系統出席輝達 GTC 2026展示AI驅動虛擬雙生技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達梭系統出席NVIDIA GTC 2026 展示AI驅動虛擬雙生技術 加速推動生物、材料及工程創新。圖／達梭系統提供
達梭系統出席NVIDIA GTC 2026 展示AI驅動虛擬雙生技術 加速推動生物、材料及工程創新。圖／達梭系統提供

達梭系統（Dassault Systèmes）繼日前在針對設計和工程社群舉辦的年度盛會3DEXPERIENCE World 2026宣布與NVIDIA建立長期策略合作夥伴關係後，達梭系統於3月16日至19日出席在美國加州聖荷西舉辦的NVIDIA GTC 2026，展示雙方攜手打造工業 AI 的未來遠景。

在工業AI與機器人展館（Industrial AI and Robotics Pavilion）1841號展位，達梭系統展示其AI驅動的虛擬雙生技術、經科學驗證的產業世界模型（Industry World Model）、以及虛擬助手（Virtual Companion），這些前瞻技術將結合NVIDIA AI基礎架構、開放模型與加速軟體函式庫（accelerated software libraries），共同打造各產業的未來創新領域。

達梭系統於現場展示涵蓋生成式治療（generative therapeutics）、材料最佳化、物理行為、生成式生產系統、規模化AI工廠，以及達梭系統代理型3DEXPERIENCE平台（agentic 3DEXPERIENCE platform），呈現企業應對生物學、材料科學、工程學與製造業領與挑戰的全新方式。

達梭系統研發部門執行副總裁Florence Hu-Aubigny也於3月17日下午2 點至2點40分發表主題演講，深入探討「虛擬雙生如何形塑下一場工業革命（How Virtual Twins are Shaping the Next Industrial Revolution）」。企業高階主管可深入了解多項前瞻性應用，包含如何透過由產業世界模型驅動的生產系統虛擬雙生，來提升自主軟體定義廠區（autonomous software-defined shop floor）的營運效能；如何憑藉用於分子動力學的產業世界模型，探索並模擬數百萬種分子配置，加速新材料的研發；以及如何運用達梭系統專為設計與工程打造的虛擬助手「Leo」自動生成最優質的零件設計。

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