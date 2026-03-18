新思科技宣布全新設計、驗證與模擬解決方案

新思科技日前召開全新的2026 Synopsys Converge旗艦大會，新思科技總裁兼執行長加齊（ Sassine Ghazi）在專題演說中針對人工智慧無處不在的年代，分享他對於矽晶片到系統設計全新典範的願景：一個由矽晶片驅動(silicon-powered)、AI賦能(AI-enabled)且軟體定義(software-defined)的願景。他同時宣布新思科技多項全新工程解決方案，以便協助創新者設計、驗證與產出次世代AI驅動的產品。

Ghazi表示：「次世代人工智慧系統由於複雜性極高，需要完全且嶄新的工程規劃才能達成。」他指出：「藉由整合軟體與硬體、電子學與物理學的共同設計，並在實際生產前掌控數位孿生(digital twins)技術來設計、測試並精進產品，以及使用AI來提升人類的能力，我們客戶的研發團隊將能加速人工智慧系統產品的上市時程。我們在Synopsys Converge大會中展示共同設計、數位孿生與AgentEngineer技術的威力，這些先進技術讓新思科技成為業界規劃未來發展的最佳合作夥伴。」

新思科技發表了多物理場-融合(Multiphysics-Fusion)技術，以及針對各種關鍵領域整合多物理場分析的第一波EDA產品，包括準確度更高的多物理場簽核、更高的多物理場設計能力，與針對高速類比與3DIC設計擴大電磁（EM）分析。

另外，新思科技針對各種領先業界的EDA解決方案，正著手開創自主程度越來越高的AI能力。從強化學習開始，並透過Synospys.ai™達成生成式AI能力，該公司正在打造一個以智慧多代理架構為核心的開放代理式AI堆疊，可以執行端到端的設計並驗證工作流程。

新思科技也針對設計與驗證推出業界第一套精密編排的多代理晶片設計工作流程，並展示AgentEngineer技術如何擴增人類工程師的能力，並以超越傳統方式的速度，加速高度複雜晶片的設計任務。

這套工作流程的特色包含新思科技的EDA代理，它能夠從自然語言與正式規格生成暫存器傳輸級（RTL）、運行Lint檢查以確保產出乾淨的RTL、生成單元級測試平台，最終利用EDA工具來迭代運行驗證，以趨近具體目標。針對大型的單晶片設計，驗證工程師團隊使用傳統方法，通常得花上四到六個月來執行此類前端設計流程。新思科技由AgentEngineer驅動的工作流程則已協助客戶讓生產力提升兩倍，並在特定案例中觀察到生產力最高提升了五倍。