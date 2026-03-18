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華碩胡書賓點名「養龍蝦」潛力巨大 將帶動AI產業需求

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩共同執行長胡書賓。圖／華碩提供
台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩共同執行長胡書賓。圖／華碩提供

AI代理OpenClaw「龍蝦」最近在全球科技圈爆紅，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也於GTC 2026大會指出，OpenClaw 將是「下一個 ChatGPT」，並推出 OpenClaw的企業級版本NemoClaw，對此，華碩（2357）共同執行長暨台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓18日表示，AI 推論（Inference）需求來臨，每一家廠商都會發展自己的Claw，他是真正一個非常代表性的AI實際應用，所以他的潛力還會非常大，並將推動整個AI產業需求。

華碩18日主辦「2026 AI CITY國際論壇」，深入探討 AI City 的完整架構與關鍵議題，涵蓋主權算力、主權模型、平台與應用、淨零永續與創新，以及智慧樓宇與能源管理的實務案例，並分享 AI 驅動永續發展所帶來的城市轉型成果。

華碩持續看好AI伺服器需求。胡書賓表示，AI City最底層需要算力基礎，而主權AI將帶動AI伺服器需求，這是現階段的商機，另外可預見的需求則是邊緣AI，比如華碩提供的Mini PC或是與輝達合作的GX10。

針對華碩今年AI伺服器需求目標，胡書賓重申，華碩在近期法說會上已提出今年伺服器業績要成長50-100%目標，華碩會朝高標100%挑戰。

胡書賓認同黃仁勳所說，AI需求將會持續一段時間，過去需求可能來自AI訓練，那現在則是來自推論。

胡書賓指出，這包含最近大家很熟悉的OpenClaw，那輝達現在也推自己的NemoClaw，我想每一家都會發展自己的Claw，他是真正一個非常代表性的AI實際應用，所以他的潛力還會非常大。

胡書賓表示，因為他會推動整個AI需求，讓除了原來訓練所需要的算力外，實際應用端接下來也會蓬勃發展。

AI 華碩

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