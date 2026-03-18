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SEMI曹世綸：AI需求強勁、記憶體價飆漲 2035年產值破2兆美元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI台灣區總裁曹世綸表示，業者原預期2030年，甚至得延後才會達到1兆美元的半導體產值，將提前在今年達陣並超越，2035年更將超越2兆美元。記者簡永祥／攝影
SEMI台灣區總裁曹世綸表示，業者原預期2030年，甚至得延後才會達到1兆美元的半導體產值，將提前在今年達陣並超越，2035年更將超越2兆美元。記者簡永祥／攝影

國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸今日在發布年度會員調查前受訪表示，在AI強勁需求、記憶體價格大漲推升下，業者原預期2030年，甚至得延後才會達到1兆美元的半導體產值，將提前在今年達陣並超越，2035年更將超越2兆美元。不過全球半導體產業也面臨外部環境變化、供應鏈重組、人才短缺及低碳轉型的諸多挑戰。

他強調，在諸多挑戰下，台灣半導體業者已朝強化供應鏈韌性及市場多元布局方向扎根。為強化供應韌性，逾半數的台灣會員廠表示會持續根留台灣（占比達55.4%），以台灣為主要生產重心外，多數已表態會跟隨主要客戶海外布局，同步前進設立生產據點，其中尤以美國和日本為主要設立生產據點及強化布局重心。

至於面對外部環境及供應鏈重組的不確定因素，台廠半導體格外重視供應鏈管理，包括詳細原材料來源及庫存管理和出口管制合乎國際規範。特別近期面臨美伊戰爭，衝擊原材料供應，除積極採取多家供應策略，也緊盯供應商生產資訊透明化，緊盯供應商是否會面臨斷鏈風險。

曹世綸說，人才短缺，也是台灣半導體面臨的嚴厲挑戰。根據SEMI調查，多數半導體廠採取產學合作或引進國際才，積極補足人力不止缺口，但他認為必須有更長期的系統性投入，才能克服人才短缺的問題。

他引用調查報告指出，高達77.7%的業者面臨國內招募困難，多數反映人才多被台積電等一線大廠吸光。不過這些一線半導體大廠對人才充足度的評分，卻也嚴重偏低，顯示產業內部人才分布嚴重不均。其中尤其嚴重欠缺製造、製程工程、研發創新及設備製程支援人才，這三大類人才短缺被視為未來三年產業界最大瓶頸。

半導體 供應鏈

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