光寶攜手雲達 GTC大會秀新品

光寶科技（2301）於 2026 年 3 月 16 至 19 日參與輝達（NVIDIA）GTC 2026展會，攜手全球資料中心及 AI 解決方案領導廠商雲達科技（Quanta Cloud Technology, QCT），實機展示基於 NVIDIA Vera Rubin NVL72 的 AI機架式平台。這款展示機櫃配置是為NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台打造的 110kW Power Shelf （機架式電源），具備高電源密度與最佳化的能源配置，全力助攻企業與資料中心應對 AI 時代下日益增長的高運算部署挑戰。

針對 AI 運算過程中常見的瞬間高負載與用電波動，光寶的電源系統可穩定調節電流輸入，確保伺服器在高強度運作下依然維持可靠表現。透過三相交流輸入與智慧化負載分配設計，電力可自動平均分攤，不僅提升整體供電穩定度，也有助於降低能耗與發熱風險。結合雲達在NVIDIA AI伺服器與系統整合上的經驗，光寶的高電源密度解決方案為客戶打造更具效率與彈性的 AI 基礎設施，加速從訓練到推理的部署進程。

光寶科技總經理邱森彬表示：「AI 算力的躍升，伴隨而來的是指數級成長的能耗挑戰。隨著 NVIDIA 持續推進新一代 AI 平台，AI 資料中心對電源功率密度、效率與穩定度的要求大幅提升，電源不再只是單一元件，而是影響整體系統效能與可靠度的關鍵。透過與雲達在AI 平台與系統整合的緊密合作，光寶將電源技術延伸至機櫃與整體解決方案層級，協助客戶在效能、能效與永續之間取得最佳平衡。」

雲達科技總經理楊麒令指出：「在 NVIDIA 迭代出新的運算架構引領下，我們正見證基礎設施的全面重塑。雲達透過完備的系統整合與服務能力，持續為雲端及企業基礎設施提供前瞻解決方案。隨著 NVIDIA 推動NVIDIA Vera Rubin NVL72等新一代 AI 運算平台，我們與光寶等軟硬體生態系夥伴緊密合作，打造可因應不同垂直產業的產品與架構，協助客戶加速部署具備效能、彈性與可擴展性的超大規模運算數據中心，以AI驅動產業革新。」

面對 AI 運算日益規模化與多樣化的趨勢，光寶科技將持續深化與生態系夥伴的合作，透過技術整合與平台創新，提供企業快速導入 AI 的完整解決方案，打造更具競爭力與永續性的綠色運算基礎設施。