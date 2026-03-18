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華碩搶吃主權AI商機 伺服器事業群IS BG「射高標」將併邊緣運算單位

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

華碩（2357）搶攻智慧城市建置主權AI商機，再進行組織調整，IOT事業單位將旗下邊緣運算（Edge Computing）納入基礎方案事業群（IS BG），提供更完整的AI算力總體解決方案（Total Solution），換言之，IS事業群規模將更壯大，華碩共同執行長胡書賓談到輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳上修明年AI業，他表示伺服器業績也會以100%成長高標努力。

華碩大規模參與2026年智慧城市展，胡書賓為台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩共同執行長，他表示，現代城市正邁入所謂的「AI 城市」新時代，最有潛力的應用是主權AI，而主權AI算力會在城市，而華碩將扮全方位的 AI 算力支援，提供從雲端運算（Cloud），向下延伸到城市主權 AI 所需的在地化運算中心算力，再到最前端的邊緣運算（Edge Computing）設備與推論（Inferencing）應用，且未來也有望將網路通訊（Networking）整合進來，藉此滿足智慧城市中不同情境的算力與基礎建設需求，會變成完整解決方案。

胡書賓表示，相對大型雲端服務業者是大機櫃需求，城市算力則是看應用而定，從HGX伺服器到機櫃都有可能，但規模絕對不會比CSP業者大。

輝達在GTC2026中樂觀調高AI伺服器晶片業績預期，從原本5,000億元調高為1兆美元，激勵市場信心，對此胡書賓表示，絕對相信黃仁勳所看到的未來願景，AI應用將還會持續一段時間，過去市場需求來自訓練，而未來是推論，不過他未鬆口是否也跟進上修IS BG業務目標，華碩原先預估IS BG今年目標50~100%業績成長，胡書賓表示會以100%成長高標去挑戰。

他表示，推論的實際應用在 Edge 端，該部分帶來的算力需求也非常大，邊緣運算與伺服器（ISG）部門將合併，未來的 IS BG 事業群將提供一個涵蓋多個層面的總體解決方案（Total Solution）。

捷克也在智慧城市論壇中發表歐洲相關智慧城市應用成果，捷克有許多中小型新創企業，但這類企業難以打入公部門市場；而地方政府也不願承擔採用未體驗證技術的政治與財務風險，為了解決此問題，捷克借鑑了芬蘭的「敏捷試點（Agile Piloting）」方法，小規模協助新創驗證，目前該模式也複製到歐盟6國：捷克、斯洛伐克、匈牙利、塞爾維亞、羅馬尼亞與德國，共26個試點專案，類型包括智慧漏水監測、能源社區數位孿生、校園環境監控、市政文件AI及智慧交通等等，華碩主管表示也有參與相關專案。

胡書賓演講中則指出，AI 城市具備智慧治理能力，從產業角度來看有兩大演進。第一是「預測治理」。技術不再只是監測或資料收集，而是賦予城市預測前瞻性。透過 AI 模型驅動即時決策，城市能在交通管理、醫療、能源及公共安全等關鍵領域進行主動優化，確保精準服務在危機下仍能穩健運作。

第二是「城市品牌」。主權 AI 是真正韌性城市的基石，它確保城市完全掌握資料、算力與現代主權。透過政策自主與資料完整性，城市得以邁向獨立智慧，保護市民安全。總結來說，藉由預測治理與智慧品牌的加持，智慧城市技術已超越效率，成為都市韌性的核心支柱。

華碩

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