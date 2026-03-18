AI龍蝦開啟代理式AI熱潮 長期投資科技股跟上AI浪潮

近期全世界都聚焦在美國對伊朗的戰局，但AI仍持續其驚人發展，包含驚艷全球的Notebook LM、Anthropic的強大編碼能力，而2025年底爆紅的AI龍蝦OpenClaw更讓各界相信代理式AI即將大爆發，本周Nvidia的GTC大會除關注全新Feynman晶片架構外，也需留意Nvidia如何看待與布局代理式AI。隨AI持續發展，投資人已愈來愈難及時跟上技術發展，不如將資金布局於一手掌握多元AI機會的科技股票型基金，既省去麻煩又搭上AI巨浪。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森•柯堤斯則認為，儘管仍需時間才能在整個經濟普及AI，但相信在未來12-24個月代理式AI在管理冗長、複雜、特定領域任務上的能力將得到提升，早期採用者可能會獲得顯著的生產力提升，此外，物理AI預計也將取得進展，如：自動駕駛、機器人，2026年可能是自駕技術的轉折點。

Nvidia在GTC大會前夕釋出了一張「皮克斯風格宣傳圖」，圖中執行長黃仁勳在一個小房間中為一隻龍蝦塞入象徵雲端算力的棉花，房間中還有多隻龍蝦娃娃及一張龍蝦設計圖，暗示這次GTC大會的一大焦點正是近期爆紅的「AI龍蝦OpenClaw」，這隻「龍蝦」是一個代理式AI，不僅能協助回信、管理行事曆、規劃旅程，還會寫程式、操控滑鼠與鍵盤，並透過拆解多步驟的方式逐步完成用戶交辦的任務，而這張宣傳圖似乎在傳達：AI不再是冰冷的程式碼，而是用戶能親手打造的數位助理。

相較過去傳統AI聊天機器人，如：ChatGPT、Gemini、Grok，AI龍蝦OpenClaw由於需要執行更多複雜任務，故所需算力勢將更為龐大，這將持續有利於AI基礎設施等領域，包含Nvidia、微軟、Alphabet、博通、台積電（2330），這些公司也都是富蘭克林坦伯頓科技基金的持股，此外，該基金還投資於OpenAI(主要投資專為其籌資的實體Aestas Management)、Anthropic、xAI等AI模型開發商，坐擁已上市與未上市AI發展領先群的投資契機。

富蘭克林證券投顧表示，除AI技術發展外，經濟基本面、地緣政治、Fed利率決策也會影響科技股表現，隨近期伊朗局勢不確定性，若通膨因油價回升而遞延回落腳步，可能使Fed遞延降息進程，不過，《大而美法案》帶來的退稅效應也有助支撐美國經濟，也許科技股可能會表現震盪，但在AI浪潮延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，建議以長期視角布局，根據統計，若從1980年以來便投資那斯達克綜合指數，截至2026年2月累積報酬高達190倍，此外，在1971年2月至2026年2月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.83%，上漲機率超過八成，投資人也可藉由穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技股票型基金來打造攻守兼備投資組合。