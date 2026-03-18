集邦：CSP自研晶片擴張 輝達GTC 2026轉攻AI推理落地

根據集邦最新AI伺服器研究指出，隨大型雲端服務供應商加快自研晶片布局，輝達在GTC 2026的產品與技術主軸，已從過往偏重雲端AI訓練，進一步轉向各類AI推理應用的落地與系統整合，並藉由GPU、CPU與LPU等多元運算平台分進合擊，持續鞏固在AI基礎設施市場的主導地位。

集邦分析，在Google、Amazon等CSP擴大投入自研ASIC之下，AI伺服器市場結構也正出現變化，預估ASIC AI server占整體AI server出貨比重，將由2026年的27.8%，一路提升至2030年的接近四成，顯示非GPU架構在AI運算市場的重要性持續上升。

就供應鏈進度來看，集邦表示，記憶體原廠預計將在2026年第2季提供HBM4，供Rubin GPU導入使用，帶動輝達Rubin晶片可望於第3季前後陸續出貨。至於現行主力平台方面，GB300已在2025年第4季取代GB200成為出貨主軸，預估2026年出貨占比將逼近八成；VR200 Rack則可望於2026年第3季底後逐步放量，但實際進展仍需觀察ODM端整機導入速度。

集邦也指出，隨AI應用從生成式模型邁向代理型AI，推理過程中的延遲與記憶體頻寬瓶頸日益受到重視，尤其在Token解碼階段更為明顯。為此，輝達整合Groq團隊技術，推出主打低延遲推理的Groq 3 LPU，單顆搭載500MB SRAM，整櫃記憶體容量則可達128GB，瞄準推理端對速度與即時性的更高要求。

不過，集邦認為，LPU本身容量仍難以獨立承接如Vera Rubin等級的大型模型參數與KV Cache需求，因此輝達此次也同步提出「解耦合推理」架構，透過名為Dynamo的AI工廠作業系統，將推理流程拆分處理：前段需高吞吐量與大記憶體支援的Pre-fill與Attention運算，由Vera Rubin系統負責；後段對延遲更敏感的解碼與Token生成，則交由配置大量記憶體的LPU機櫃承接，藉此提升整體推理效率。

在後續供應鏈布局上，集邦指出，第三代Groq LP30目前由三星代工，已進入全面量產階段，預計2026年下半年正式出貨，下一代Feynman架構則規劃導入效能更高的LP40，意味輝達在AI推理市場的產品線與平台布局仍將持續擴大。