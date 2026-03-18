華碩主辦AI City國際論壇 布局主權算力驅動永續城市轉型

由華碩（2357）主辦的「AI CITY 國際論壇」18日隆重登場，匯聚全球產業領袖與國際城市代表，深度探討 AI 主權算力、淨零永續及智慧能源管理的完整架構，展現華碩深耕AI City領域的整合實力與技術領導地位。

論壇由華碩共同執行長暨台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓揭開序幕，並在開場致詞中強調，「AI 從根本重新定義城市的運作方式。現在的焦點不僅止於基礎設施的連結或服務的數位化；我們正在共同見證 AI City 的崛起，這是一種全新的城市發展典範，將 AI 深度植入在治理、基礎設施與日常服務的各個層面。」

論壇議題隨後由華碩集團旗下台智雲（Taiwan AI Cloud）與華碩智慧物聯網事業群(ASUS AIoT Solution Business Group)接力展開，分別針對主權 AI 創新及智慧城市應用的實戰轉型經驗進行演說。其中，台智雲總經理吳漢章聚焦於台灣主權 AI 的創新實例，剖析如何透過在地化的算力資源與模型平台，確保城市數據安全並加速創新應用。

而華碩智慧物聯網事業群共同總經理張權德則分享如何透過數據智慧驅動城市永續發展的實戰經驗，詳述華碩如何透過智慧化管理達成節能減碳與環境監測目標，實質推動城市治理的質變。此外，台達電子與來自捷克、波蘭的城市代表亦受邀出席，共同就智慧樓宇、能源管理及歐洲城市的轉型經驗進行全球視角的交流。