創意新一屆董事候選人名單出爐

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）已公布董事長曾繁城決定不參與本屆將於今年5月舉行的董事選舉，並於今年股東大會後退休。創意也公告新一屆董事候選人名單，法人董事台積電（2330）提名的4位人選中，包括除了曾繁城以外的3位現任董事，以及新增的台積電研究發展／設計暨技術平台副總魯本忠。

創意即將於5月21日舉行股東常會，預計將全面改選9名董事，包括4名董事與5名獨立董事。據了解，曾繁城於退休之後將繼續擔任創意的顧問，外界也關注該公司後續董座接棒人選。

台積電現今握有創意4席董事，除了曾繁城之外，其他3名董事代表人為創意副董事長張麗絲、創意總經理戴尚義，以及台積電資深副總暨財務長黃仁昭。

另外，除了現任4位獨董繼續列名新一屆的候選人之外，創意新一屆獨立董事候選人還有台大法學院副教授陳肇鴻。