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三星Galaxy S26今在台開賣 頂規版Ultra最熱銷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
三星Galaxy S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機。記者黃筱晴／攝影
三星Galaxy S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機。記者黃筱晴／攝影

三星Galaxy S26旗艦系列，憑藉直覺AI應用、專業級相機、創新的智慧防窺、水平鎖定與eSIM，自全球發表以來話題不斷、屢獲國際大獎與媒體肯定，並掀起購機熱潮，創下亮眼預購表現。18日，Galaxy S26旗艦系列、Galaxy Buds4系列於各大通路正式開賣，三星智慧館與三星商城同步推出眾多購機優惠，想入手最新頂尖科技趁現在。

三星頂尖軟硬體整合實力 創造亮眼預購佳績

台灣三星回顧本次預購盛況，Galaxy S26旗艦系列預購表現較前代成長25%。其中，Galaxy S26 Ultra表現最為突出，憑藉強勢硬體升級與突破性的智慧防窺螢幕技術，榮登消費者心中的旗艦換機首選，整體預購占比達約八成、三星商城更有近乎九成的表現。Galaxy Buds4系列採用全新外型設計，結合出色的 Hi-Fi 音質與多元 AI 應用，帶動預購表現較前代大幅成長逾140%。其中，Galaxy Buds4 Pro尤為熱銷，預購銷售占比超過八成。

創新科技獲國際大獎肯定 樹立行動通訊產業新標竿

三星不斷打造具意義的創新，獲得眾多國際獎項肯定。於今年世界行動通訊大會（MWC）頒獎典禮中，Galaxy S26 Ultra憑藉無縫整合的頂尖規格與主動式One UI 8.5介面，從3,000多件參展產品中脫穎而出，摘下2026年全球行動大獎（GLOMO）「最佳產品獎（Best in Show）」。MWC 評審團指出，該機型將前瞻的創新思維化為現實，特別是首創的「智慧防窺（Privacy Display）」螢幕，在保有栩栩如生色彩的同時，更解決了數位生活最迫切的安全性需求。此外，Galaxy S26 Ultra 亦被評選為Forbes 2026最佳產品獎之最佳Android手機、並受Consumer Report、Android Headlines 等媒體一致推崇。 Galaxy Buds4系列亦獲得國際各大指標科技媒體盛讚，包括舒適的配戴體驗與AI功能，共同打造真正直覺的音訊體驗。

三星 GALAXY

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