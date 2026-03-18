中華電信5G加速器 展示AI新創團隊落地成果

中華電信旗下5G加速器攜手12家AI新創團隊，共同參加台北智慧城市展，展示在網路韌性、智慧製造、企業AI應用、智慧交通、醫療與數位娛樂應用等方面實際落地的成果，助力新創團隊拓展國際市場。

2026年台北智慧城市展（Smart City 2026）於17日至20日在台北南港展覽館2館登場。面對極端氣候、城市高密度發展與數位轉型加速，打造具備韌性與永續能力的智慧城市，成為全球共同關注的課題。

中華電信今天宣布，旗下5G加速器攜手12家AI新創團隊共同參展，包括中華創智國際、光影立方、伊斯酷軟體、阿米索拉、杰倫智能、城智科技、野革運動、創智生物、零邁移動、滿拓科技、歐姆佳科技及環球睿視。

因應智慧城市在關鍵服務不中斷、災害應變與長期運行上的網路韌性需求。中華電信說明，以5G網路、IDC基礎設施與AI技術平台，結合5G加速器新創團隊場域整合能力，包括阿米索拉推出BroaDAS光纖方案，加速新建築4G/5G室內覆蓋升級；歐姆佳科技提供高效率射頻測試，提升通訊設備在部署前的性能驗證效率與可靠度；環球睿視則運用AIspeakin核心服務提供即時口譯能力等。

在智慧製造與企業AI應用方面，中華電信表示，5G加速器團隊展示自動化與知識數位化的實務應用成果，如中華創智國際的DeepFlow企業級AI平台與DeepVoice語音技術，協助企業提升營運效率；伊斯酷軟體的Robotiive為AI驅動的RPA解決方案，支援企業流程自動化導入等。

在智慧交通、智慧醫療與數位娛樂應用方面，中華電5G加速器團隊展示多項以AI提升服務效率的實際案例。中華電舉例，零邁移動服務運用AI演算優化車輛調度並提供純電接送服務；創智生物科技結合穿戴式裝置與AI分析，提供個人化睡眠風險評估資訊。