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Profet AI攜手Zentera Systems 提供製造業Agentic AI零信任安全防護

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Profet AI杰倫智能科技18日宣布與美商潤天科技（Zentera Systems）建立市場合作夥伴關係，攜手為製造業場域中的代理式AI（Agentic AI）部署提供更完整的安全防護。Zentera的Ensage AI平台將於運算層與網路層，為 Profet AI的Domain Twin平台提供零信任安全保護。Profet AI的Domain Twin平台目前已服務超過300家製造企業，涵蓋半導體、電子、PCB、電子製造服務與先進材料等產業。

Profet AI已在亞太市場建立作為製造業無程式碼AutoML軟體品牌的地位。Domain Twin平台協助企業將資深工程師的隱性知識，包括製程調校、品質判斷與參數優化等經驗，數位化為可重複使用的AI模型，進一步複製到不同產線、工廠，乃至全球營運據點。Profet AI客戶涵蓋電子製造服務、半導體封裝測試、IC 設計、顯示面板與材料等關鍵製造領域。

隨著Profet AI透過企業級代理式AI協作軟體AI Studio持續擴展平台的代理式AI能力，如何確保AI Agents、製造資料與企業資源之間的連結安全，成為企業導入過程中的關鍵課題。

此次整合方案的一大關鍵，在於可於不需重整既有網路與基礎設施、不影響既有應用與營運的前提下導入，協助企業以更低門檻建立代理式 AI 所需的安全機制。亦可將零信任防護延伸至OT、既有系統與混合式環境，更貼近製造業對資料主權、低延遲與營運韌性的實務需求。

Profet AI執行長黃建豪表示，AI 代理將為製造業帶來巨大的應用價值，但資訊安全不能等到部署之後才補上。與 Zentera合作，得以在基礎架構層導入零信任防護，確保這些關鍵知識在平台代理式AI能力持續擴展的同時，依然受到完善保護。隨著製造企業將AI代理導入生產系統、預測維護平台與資料分析流程，這些代理也在AI執行環境、資料庫、MCP 伺服器與外部大型語言模型之間建立起新的機器對機器連線路徑。傳統資安工具對這些新型態連線缺乏足夠可視性，也難以在運算與基礎架構層級落實細緻的存取控管。

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