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MaiCoin 集團旗下 AMIS 取得雙重研究成果 躋身國際協議制定之列

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網路科技公司近期於多方計算（Multi-Party Computation, MPC）領域取得雙重研究成果，除了重新定義公鑰密碼學中的Boneh-Franklin Biprimality Test（Boneh-Franklin 雙質數測試）誤判率極限，更提出打破傳統限制、可生成任意RSA公鑰的全新多方安全計算協議（Secure Multi-Party Computation），原創論文獲選於今年的國際公開金鑰密碼學會議（The International Conference on Practice and Theory in Public Key Cryptography, PKC) 發表，為本次入選名單中唯一的全台灣成員團隊。

Boneh-Franklin雙質數測試可以在保護參與者隱私的前提下，確保加密金鑰結構的安全性，然而過去學界普遍認定 Boneh-Franklin雙質數測試生成RSA公鑰核心參數時，安全性驗證的誤判率極限為50%，因此系統必須重複進行多次驗證以確保安全。然而， AMIS研發團隊最新研究證實，Boneh-Franklin雙質數測試其實際的誤判率極限僅25%，意味著在維持同等安全強度前提下，使用這項技術進行安全驗證的次數只要過去的一半即可，讓整體系統效率翻倍。

AMIS研發團隊除了重新定義Boneh-Franklin雙質數測試的誤判率極限之外，更進一步提出基於盧卡斯數列（Lucas sequences）的全新多方安全計算協議，打破Boneh-Franklin雙質數測試只能支援特定格式的私鑰生成的限制。透過全新多方安全計算協議， MPC系統可以在近乎相同的安全與效率前提下，生成各項標準格式的RSA公鑰，實現真正的技術通用性，也因為生成RSA公鑰的參數是由多方協作產生，過程中沒有任何一個節點掌握完整的參數資訊，能有效降低單點失效的風險，大幅拉高駭客入侵門檻。

PKC會議由國際密碼學研究協會（International Association for Cryptologic Research, IACR）主辦，是公鑰密碼學界的年度主要會議，是全球公鑰密碼學專家提交最新研究成果、制定加密技術標準、驗證新式安全協議的重要平臺。此次獲選論文由AMIS研發團隊主導、協同台灣旅外技術專家完成，不僅是PKC會議名單中唯一全台灣成員研究團隊，更打破20多年來台灣在該會議主要由學術機構掛名發表的紀錄。

AMIS帳聯網路科技總經理林祐德表示：「AMIS研發團隊長期深耕以密碼學為核心的區塊鏈底層技術，此次成果更展現我們具備自主建構及執行演算法的能力，證明AMIS有能力針對協議進行修正，是成為『協議定義者』的重要里程碑，更說明民間企業擁有不亞於學術機構的研究能量。未來這項技術會實際導入我們的機構級數位資產託管服務之中，在研發實力構築的信任基礎上，提供客戶更安全、高效的服務。」

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