輝達 GTC 大會登場 法人點名六檔受惠 AI 供應鏈

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳於主題演講中正式揭曉新一代 Vera Rubin架構。法人指出，就各主題來看，台股受惠族群包括記憶體、BMC、散熱等，正向看待力成（6239）、群聯（8299）、信驊（5274）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等相關供應鏈。

輝達本次推出整合 Vera Rubin平台的新機櫃架構 LPX，針對「AI 代理（Agentic AI）」專門為極致低延遲與高吞吐推論設計的專用硬體層。黃仁勳提到，CUDA生態系是加速運算的基石，新推出的 Nemo Claw參考設計則為企業提供安全且開源的 AI代理作業系統。

物理 AI與機器人技術也是重點，展示從自駕車到人形機器人如何透過虛擬模擬學習並與現實互動。

大型本國投顧分析，輝達本次持續推動垂直整合及水平開放策略，打造涵蓋CPU、GPU、儲存、網路及安全的完整AI計算平台，最新架構包括 Vera Rubin系統，具備3.6 Exaflops運算能力及260 TB/s全連接NVLink頻寬，專為agentic AI設計。

而Groq LPX系統搭配LPU，實現每瓦特35倍的推理效能提升，支援高吞吐量及低延遲需求，NVLink 72與Kyber架構實現GPU大規模互連，Kyber可連接144顆GPU，支援光纖與銅纜混合擴展。

此外，輝達自研CPU採用LPDDR5記憶體，具備極高單線程效能，專為資料處理與agentic AI工具設計。Spectrum X交換機採用共同封裝光學技術，提升資料中心能效與韌性。