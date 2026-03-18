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達明人形機器人TM Xplore I 結合晶翔機電動作捕捉技術
達明（4585）機器人於輝達（NVIDIA） GTC 2026大會中，展示其全新人形機器人 TM Xplore I 的前瞻應用 。達明機器人宣布與動態捕捉技術廠商晶翔機電( j-mex)攜手合作，透過結合其先進的MOXI穿戴式動態捕捉裝備，展現極具精準度的動作訓練（Motion Training）技術。
達明表示，操作員只需穿戴 VR 頭戴式裝置與 晶翔機電專屬的動作捕捉衣，便能將人類精細的雙臂抓取與物件分類等動作，與 TM Xplore I 達到零時差的完美同步。這項技術突破顛覆了傳統機器人的程式編輯與訓練模式；透過收集大量且高擬真的真實世界數據，達明機器人正大幅加速機器人從模擬環境到現實世界（Sim-to-Real）的學習歷程與適應力 。
達明機器人營運長黃識忠表示，未來的自動化將不再侷限於單調的重複性動作，而是全面邁向具備感知與思考能力的深度智慧協作 。
晶翔機電總經理倪昌德博士表示，透過高精度 IMU 動作捕捉技術，我們能將人類細微動作精準轉換為高品質的訓練數據，很高興能與達明機器人共同加速 Physical AI 的落地應用。
作為全方位 Physical AI 的領航者，達明機器人持續實踐「See · Think · Act」的核心技術，打破傳統工業自動化的框架 。透過整合協作機器人與人形機器人的「AI 雙引擎」，達明機器人致力於為全球企業打造「會看、會想、會行動」的全方位解決方案，並持續定義機器人的下一個十年 。
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