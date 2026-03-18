戴爾搶攻「養龍蝦」商機 率先推出搭載輝達GB300的桌機
AI代理OpenClaw「龍蝦」最近在全球科技圈爆紅，吸引科技大廠搶進。戴爾（DELL）近日宣布支援輝達（NVIDIA）的NVIDIA NemoClaw與NVIDIA OpenShell，進一步擴大雙方合作，以推動安全且具自主性的AI代理發展。
針對在本地端的開發者，戴爾科技與 NVIDIA 攜手推出 NVIDIA NemoClaw——這是一套開源技術堆疊，可透過單一指令簡便且更安全地執行 OpenClaw 常駐型助理（always-on assistants）。作為 NVIDIA Agent Toolkit 的一部分，該方案可安裝 NVIDIA OpenShell（一款開源執行環境），為執行自主代理提供安全環境，並支援如 NVIDIA Nemotron 等開源模型。
Dell Pro Max with GB10 與 GB300 提供專為特定需求打造的桌上型平台，使企業能在本地端建構並運行具備前沿級智慧的自主、自我演進型 AI 代理。作為首家推出搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip 桌上型系統的 OEM 廠商，戴爾科技將 20 petaFLOPS 的運算效能與 748GB 記憶體容量直接帶到開發者的桌面。
2026 年 1 月推出的 OpenClaw 展現了自主代理的強大潛力——這類 AI 系統能在長時間內執行複雜且多步驟的任務。OpenClaw 在推出首周即於 GitHub 上獲得超過 100,000 顆星，顯示下一代 AI 將需要能夠撰寫程式碼、生成專屬子代理（sub-agents），並自主學習使用專業工具的 AI 代理。
然而，這也帶來一項根本性的挑戰，自主、自我演進型的代理需要廣泛存取工具與資料才能發揮效益，企業在部署時即必須具備嚴格的安全與治理機制。NVIDIA OpenShell 透過提供一個基礎架構層來解決此問題，使任何編碼代理（coding agent）都能在其隔離的沙箱環境中運行，且無需修改程式碼。代理在啟動時設定為零權限，推論過程預設保持私密，且所有操作皆在基礎架構層依政策控管。
戴爾科技集團營運長 Jeff Clarke 表示：「自主型 AI 代理將成為下一波 AI 發展浪潮，但若無法在具備高度安全控管的前提下，於本地端處理敏感資料，企業將不會導入相關應用。我們的 Dell Pro Max 桌上型系統與 NVIDIA OpenShell 正是為此而生，而這將徹底改變開發者建構與部署 AI 的方式。」
NVIDIA 企業平台副總裁Chris Marriott 表示：「AI 的下一個發展階段將是具備推理、學習與執行複雜任務能力的自主、自我演進型代理。NVIDIA OpenShell 提供執行環境，使這些代理能在更高隱私與安全性的條件下運行，而 Dell Pro Max 系統則提供桌面級運算能力，讓其得以大規模運行。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。