戴爾搶攻「養龍蝦」商機 率先推出搭載輝達GB300的桌機

AI代理OpenClaw「龍蝦」最近在全球科技圈爆紅，吸引科技大廠搶進。戴爾（DELL）近日宣布支援輝達（NVIDIA）的NVIDIA NemoClaw與NVIDIA OpenShell，進一步擴大雙方合作，以推動安全且具自主性的AI代理發展。

針對在本地端的開發者，戴爾科技與 NVIDIA 攜手推出 NVIDIA NemoClaw——這是一套開源技術堆疊，可透過單一指令簡便且更安全地執行 OpenClaw 常駐型助理（always-on assistants）。作為 NVIDIA Agent Toolkit 的一部分，該方案可安裝 NVIDIA OpenShell（一款開源執行環境），為執行自主代理提供安全環境，並支援如 NVIDIA Nemotron 等開源模型。

Dell Pro Max with GB10 與 GB300 提供專為特定需求打造的桌上型平台，使企業能在本地端建構並運行具備前沿級智慧的自主、自我演進型 AI 代理。作為首家推出搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip 桌上型系統的 OEM 廠商，戴爾科技將 20 petaFLOPS 的運算效能與 748GB 記憶體容量直接帶到開發者的桌面。

2026 年 1 月推出的 OpenClaw 展現了自主代理的強大潛力——這類 AI 系統能在長時間內執行複雜且多步驟的任務。OpenClaw 在推出首周即於 GitHub 上獲得超過 100,000 顆星，顯示下一代 AI 將需要能夠撰寫程式碼、生成專屬子代理（sub-agents），並自主學習使用專業工具的 AI 代理。

然而，這也帶來一項根本性的挑戰，自主、自我演進型的代理需要廣泛存取工具與資料才能發揮效益，企業在部署時即必須具備嚴格的安全與治理機制。NVIDIA OpenShell 透過提供一個基礎架構層來解決此問題，使任何編碼代理（coding agent）都能在其隔離的沙箱環境中運行，且無需修改程式碼。代理在啟動時設定為零權限，推論過程預設保持私密，且所有操作皆在基礎架構層依政策控管。

戴爾科技集團營運長 Jeff Clarke 表示：「自主型 AI 代理將成為下一波 AI 發展浪潮，但若無法在具備高度安全控管的前提下，於本地端處理敏感資料，企業將不會導入相關應用。我們的 Dell Pro Max 桌上型系統與 NVIDIA OpenShell 正是為此而生，而這將徹底改變開發者建構與部署 AI 的方式。」

NVIDIA 企業平台副總裁Chris Marriott 表示：「AI 的下一個發展階段將是具備推理、學習與執行複雜任務能力的自主、自我演進型代理。NVIDIA OpenShell 提供執行環境，使這些代理能在更高隱私與安全性的條件下運行，而 Dell Pro Max 系統則提供桌面級運算能力，讓其得以大規模運行。」