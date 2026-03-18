助新創拿台積、輝達訂單 國發會展現矽谷基地周年成果

台灣新創實力要對接全球科技巨頭。國發會指出，設立於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的海外新創基地運作滿周年，已成功協助13家新創鏈結美國市場，甚至有團隊奪下台積電（2330）訂單並獲輝達（NVIDIA）投資，顯示台灣「創業雨林」已在國際開花結果。

國發會盤點具體成果，新創公司MetAI表現最受矚目，不僅獲得輝達等機構投資400萬美元，更順利取得晶圓代工龍頭台積電的訂單；此外，JMEM TEK也成功與美商Rambus結盟。

國發會指出，這座基地位處矽谷核心地帶，距離史丹佛大學僅10分鐘車程，地理優勢帶動服務量能爆發。運作1年來，基地空間使用率逾8成，累計服務人次突破5,000人次。基地提供的6大核心服務，包含專業法律財務諮詢與商務媒合，有效降低新創團隊初期出海的摸索成本，讓業者專注於產品開發。

為了強化落地支援，顧問團隊也全面升級，由20位專家組成的「跨國業務開發顧問團」提供深度諮詢，並串聯逾200位當地社群領袖，建立強大的人脈網絡。國發會表示，未來基地將持續扮演台美創新生態系的雙向橋樑，號召更多投資人與創業者共同參與，藉由矽谷能量壯大台灣的創新韌性。