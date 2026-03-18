快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

省錢也能喝星巴克？小資族神功略曝光 一杯咖啡只要40元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大眾控搶攻光通訊商機 參展 OFC 2026

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
全球光通訊產業年度盛會 OFC 2026於3月17日至19日在美國洛杉磯舉行，大眾控參展OFC 2026。大眾控／提供
全球光通訊產業年度盛會 OFC 2026於3月17日至19日在美國洛杉磯舉行，大眾控參展OFC 2026。大眾控／提供

全球光通訊產業年度盛會OFC 2026（Optical Fiber Communication Conference） 於3月17日至19日在美國洛杉磯舉行，大眾控（3701）參展OFC 2026，展示高速光通訊技術，鏈結國際產業鏈，搶攻AI資料中心高速傳輸市場。

作為全球光通訊領域最具指標性的產業交流平台，OFC每年吸引全球主要電信商、雲端服務商（CSP）、光通訊設備商及研究機構與技術專家齊聚，聚焦高速光通訊、資料中心互連與新世代網路架構等關鍵技術發展，是推動產業技術演進與國際合作的重要場域。

隨著AI算力與雲端服務需求快速成長，資料中心對高速傳輸與高頻寬連接的需求持續攀升，帶動新世代光通訊技術加速發展。資料中心網路架構亦由 400G、800G 持續演進至 1.6T世代，高速光模組逐步成為支撐新一代運算基礎設施的核心互連元件。

依據近年產業技術進程，1.6T量產成熟度提升，3.2T產品亦逐步進入驗證階段，成為高速世代轉換的重要技術方向。本屆OFC亦將聚焦相關技術展示與交流，並持續關注矽光子（Silicon Photonics）、CPO（Co-Packaged Optics）與OCS（Optical Circuit Switch） 等整合技術發展。隨著 AI Data Center 架構升級加速，高速光互連在能效表現與訊號完整性方面的重要性亦日益提升。

目前，大眾控1.6T光模組產品已進入量產階段並逐步穩定出貨，主要應用於大型資料中心場域，積極布局全球 CSP資料中心高速互連市場。隨著AI叢集規模持續擴張與部署節奏加快，穩定的量產能力與品質一致性已成為支撐資料中心高速互連基礎設施的重要條件。

在高頻高速訊號設計環境下，製程精度對模組穩定性與訊號完整性至關重要。在高密度微小元件製程方面，大眾控於 01005與0201微小型被動元件貼裝 的直通率（First Pass Yield, FPY）達 99.997%以上，展現其在高精度貼裝與製程控制上的技術能力。透過持續優化製程參數、強化材料管理及建立嚴謹品質控管機制，大眾控確保產品在高頻寬運行環境下維持穩定與一致性，並有效支援資料中心高速互連與高效能運算（HPC）應用需求。

在更高速世代的發展方面，大眾控依循既定技術藍圖，已推動3.2T光通訊產品開發並進入驗證階段，同時持續完善系統整合與測試流程。高速世代轉換涉及訊號完整性、功耗控制與熱管理等多項關鍵技術挑戰，需要在設計能力與製造基礎之間取得精準平衡。隨著AI資料中心對頻寬密度與能效表現要求持續提升，矽光子與 CPO等技術方向亦逐步成為產業關注焦點。

大眾控表示，未來將持續強化光通訊整合能力與製程基礎，穩健推進次世代高速光互連技術布局。公司將以成熟量產能力、穩定品質管理與長期技術投入為基礎，持續支援全球資料中心高速互連需求，並推動高速光模組與次世代光通訊技術的應用發展。

雲端服務 基礎設施

延伸閱讀

RVi展出 XmartLink光引擎 瞄準AI資料中心高頻寬與低功耗挑戰

鴻海旗下鴻騰定義 AI 互聯新標準 1.6T 量產實績 邁向光電熱系統整合

貿聯GTC展示 Vera Rubin 平台與800 VDC 架構AI資料中心解決方案

鴻騰攻光電熱整合方案　深化布局AI產業鏈

相關新聞

輝達 GTC 大會登場 法人點名六檔受惠 AI 供應鏈

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳於主題演講中正式揭曉新一代 Vera Rubin架構。法人指出，就各主題來看，台股受惠族群包括記憶體、BMC、散熱等，正向看待力成（6239）、群聯（8299）、信驊（5274）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等相關供應鏈。

達明人形機器人TM Xplore I 結合晶翔機電動作捕捉技術

達明（4585）機器人於輝達（NVIDIA） GTC 2026大會中，展示其全新人形機器人 TM Xplore I 的前瞻應用 。達明機器人宣布與動態捕捉技術廠商晶翔機電( j-mex)攜手合作，透過結合其先進的MOXI穿戴式動態捕捉裝備，展現極具精準度的動作訓練（Motion Training）技術。

戴爾搶攻「養龍蝦」商機 率先推出搭載輝達GB300的桌機

AI代理OpenClaw「龍蝦」最近在全球科技圈爆紅，吸引科技大廠搶進。戴爾（DELL）近日宣布支援輝達（NVIDIA）的NVIDIA NemoClaw與NVIDIA OpenShell，進一步擴大雙方合作，以推動安全且具自主性的AI代理發展。

助新創拿台積、輝達訂單 國發會展現矽谷基地周年成果

台灣新創實力要對接全球科技巨頭。國發會指出，設立於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的海外新創基地運作滿周年，已成功協助13家新創鏈結美國市場，甚至有團隊奪下台積電（2330）訂單並獲輝達（NVIDIA）投資，顯示台灣「創業雨林」已在國際開花結果。

鴻海加速EV布局 傳擬入股三菱電機車用零件事業 討論取得50%股權

鴻海傳出有意入股三菱電機（Mitsubishi Electric）旗下車用零件事業，而且可能取得50%股權。根據日媒報導，三菱電機已決定接受鴻海投資車用零件子公司，鴻海則藉此發展電動車代工事業，強化價格競爭力、取得市場優勢。

每月降價100元！ 中華電信光纖新促案 500M 千元有找

電信龍頭中華電信（2412）18日宣佈，2026年全新速在必行方案，即日起新申請、升速、滿約原速續約，每月優惠100元，上行100M／下行40M原價799元，優惠價699元，300M上下行優惠價899元，500M上下行999元，1G降價1,199元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。