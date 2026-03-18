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「LINE 行事曆」上線 對話中即可快速建立行程、可跨群組管理行程

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
「LINE行事曆」讓用戶可透過聊天室日期超連結或長按訊息快速建立行程，並提供提醒通知功能。LINE台灣／提供
「LINE行事曆」讓用戶可透過聊天室日期超連結或長按訊息快速建立行程，並提供提醒通知功能。LINE台灣／提供

LINE 18日宣布在LINE通訊軟體的聊天室中推出「LINE行事曆」功能，用戶可從LINE對話中輕鬆建立行程、跨群組管理行程，並設定自動提醒，提供全新使用體驗。LINE行事曆功能對應的手機版本為LINE 26.3.0（含）以上，或直接更新到最新版本。Android用戶更新LINE後可搶先體驗，iOS用戶待近期釋出LINE對應版本後即可使用。未來LINE也預計將此功能做成獨立App。

目前LINE聊天訊息與行事曆分開，經常需要翻找LINE訊息來確認，以及頻繁切換視窗來建立或再次確認行程，相當費時費力。「LINE行事曆」提供許多以LINE特有溝通方式為起點的功能，用戶可以建立自己的個人行事曆，也可以在一對一或群組聊天室中來建立共用的行事曆。在共用行事曆中，行程參與成員都能一起掌握出席狀況。

「LINE行事曆」提供的主要功能包括快速建立行程。聊天室內的日期文字會變成超連結，點擊即可建立行程。或長按一則訊息，在跳出選單中點選「行事曆」建立行程。將對話中的日期直接建立為行程，好處是方便確認，省去來回翻找訊息的麻煩。以及跨群組管理行程，LINE行事曆可整合不同群組中建立的所有行程，一目瞭然不漏接。會設定自動提醒通知，建立行程時，可設定提醒通知功能，系統會透過「Service Messages」已認證官方帳號（綠盾）自動發送提醒給預定參加的成員，讓主揪更輕鬆。

LINE預計在2026年7月，將再推出LINE行事曆的獨立應用程式，擴充進階功能，並能與 LINE 內的行事曆功能同步，根據不同的使用場景切換使用。

應用程式 溝通方式 行程

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