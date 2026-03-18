鴻海加速EV布局 傳擬入股三菱電機車用零件事業 討論取得50%股權

鴻海傳出有意入股三菱電機（Mitsubishi Electric）旗下車用零件事業，而且可能取得50%股權。根據日媒報導，三菱電機已決定接受鴻海投資車用零件子公司，鴻海則藉此發展電動車代工事業，強化價格競爭力、取得市場優勢。

·日經新聞引述消息人士報導，鴻海準備收購三菱電機車用零件事業子公司「Mitsubishi Electric Mobility」的股權。

·報導指出，三菱電機正在敲定最後細節，目前正在討論的提案計畫是鴻海收購Mitsubishi Electric Mobility的50%股權，並且與三菱電機共同營運這家車用零件事業子公司。

·最後細節尚未定案，但可望在5月敲定最終協議。

·三菱電機在選擇與鴻海合作前，曾經考慮退出車用零件事業，但後來決定，與鴻海合作營運會是最佳選項，主要是考量到兩家公司的綜效與保住員工生計與穩定度。

·報導說，鴻海以發展代工模式切入電動車事業，追求「一條龍」提供客戶所需服務。為了達到降低成本、改善效能的目標，鴻海致力於生產電動車零件，並追求外部技術，因此，與全球都知名的三菱品牌合作，將有助於提振事業。

·鴻海與三菱集團近期頻頻合作，包括去年5月，鴻海集團旗下鴻華先進與三菱汽車簽署合作備忘錄，確認為三菱開發電動車；今年1月，鴻海宣布與三菱FUSO卡客車株式會社合資成立巴士公司，加速開發具競爭力的零排放巴士；此外，三菱電機與鴻海去年11月同意在AI領域合作。