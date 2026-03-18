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每月降價100元！ 中華電信光纖新促案 500M 千元有找
電信龍頭中華電信（2412）18日宣佈，2026年全新速在必行方案，即日起新申請、升速、滿約原速續約，每月優惠100元，上行100M／下行40M原價799元，優惠價699元，300M上下行優惠價899元，500M上下行999元，1G降價1,199元。
中華電信個家分公司總經理胡學海表示，為了提升國家數位競爭力，加上讓HiNet在全台固網寬頻市占率維持穩定，提出新促案。
胡學海表示，近年中華電信深耕高速寬頻，持續推升用戶升級，推升300M以上用戶從2022年27%，提升到2026年可望突破五成，100M以上客戶也將突破八成，來到85%，速在必行方案也會搭配無線網路Mesh WiFi，也推升WiFi 全屋通滲透率從2022年的18%提升至65%。
胡學海指出，2025年底中華電信HiNet用戶數373萬戶，近兩年每年淨增加用戶數5萬戶，相對NCC公布2025年底固網寬頻用戶725萬戶，HiNet市占率約51.4%，微幅下降，新促案推出之後，期待穩定目前的市占率水準，每年至少要做到淨增加7萬。
中華電信新速在必行促案也搭配MOD家速方案三大亮點，新速在必行方案每個月加100元，可望搭配熱血賽事及強檔影續等MOD服務，胡學海表示，期待新MOD加速方案，維持200萬用戶的穩定水準。
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