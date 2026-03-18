每月降價100元！ 中華電信光纖新促案 500M 千元有找

全球都在發展AI（人工智慧），不只產業蓬勃發展，各國也開始針對AI治理定義法規。對於台灣未來AI治理方向，以及公部門如何使用AI Agent（AI代理）服務，數發部長林宜敬今日指出，「Agentic AI對於公務人員辦事效率會大幅提升，但短期來說，技術太新，當一個新技術出險的時候，裡面會有很多資安風險。」台灣也會在掌握自己的主權AI發展，「至少要保持話語權。」

2026-03-18 11:04