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聯發科及微軟研究院開發主動式MicroLED光纜 瞄準AI資料中心傳輸升級

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）18日宣布，與微軟研究院及其他供應商組成聯合研發團隊，成功開發採用微型化MicroLED光源的次世代主動式光纜（AOC），希望突破現行資料中心在傳輸距離、功耗與可靠度之間的取捨限制，進一步提升AI資料中心整體效率。

聯發科指出，傳統銅纜雖具低功耗優勢，但傳輸距離通常受限於2公尺內；雷射式光學傳輸雖可支援更長距離，卻面臨耗能較高、可靠度相對不足等挑戰。此次新設計結合微軟研究院MOSAIC技術，以數百條平行運作的「寬頻低速」MicroLED通道，取代傳統「窄頻高速」雷射通道架構，藉此改善既有瓶頸。

聯發科副總經理Vince Hu表示，此次合作結合雙方在技術與資料中心架構上的深厚能力，並透過將MicroLED技術微型化、整合至與現有設備相容的收發器中，讓產業可望更順利導入新世代互連方案。微軟全球資深副總裁暨微軟研究院技術院士Doug Burger則指出，這項合作有助打造更高效率、更高可靠度且更低成本的AI系統。

就技術亮點來看，聯發科表示，新一代主動式MicroLED光纜相較傳統VCSEL主動式光纜，最高可降低50%功耗，並具備接近銅纜等級的可靠度，同時可支援更長距離傳輸，滿足AI訓練叢集跨機櫃互連需求。該設計也具備頻寬擴充彈性，可透過增加光通道數或提升單通道速率進一步放大傳輸能力。

此外，這項方案採用單晶CMOS晶片整合SoC邏輯、Gearbox、MicroLED驅動器與高靈敏度TIA等功能，並進一步將MicroLED陣列與光偵測器陣列直接鍵合於晶片上，以降低多晶片互連帶來的額外功耗與延遲，並提升通道密度。

聯發科表示，這款主動式MicroLED光纜聯合設計可在標準QSFP／OSFP封裝尺寸下支援800Gbps以上傳輸速率，後續雙方也將持續推進微型化與量產準備，布局未來Gigawatt等級AI資料中心的高速互連需求。

微軟 聯發科 主動式

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