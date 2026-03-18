業者投入 AI 算力建置將放寬 數發部：已獲鴻海提出投資申請

AI發展持續推進，輝達（NVIDIA）推出開源代理服務「NemoClaw」引發各界關注，不過要推動AI最重要的就是算力的建置，對此，數發部長林宜敬18日表示，已與財政部、金管會協調，放寬業者投資限制，推動算力基礎建設。目前算力中心已接獲鴻海（2317）提出投資申請，後續將持續推動相關布局。

立法院交通委員會18日邀請數位發展部及國家科學及技術委員會，就「落實台灣AI治理與基礎建設，發展台灣AI軟體產業」進行專題報告。立委陳清龍指出，近期AI代理應用快速升溫，微軟、Google已推出相關限制措施，中國大陸亦禁止公部門與企業使用，並發布「安全使用指引」，關切數發部是否已進行風險評估。

林宜敬說明，近期開源代理式AI「OpenClaw」可透過相關工具，讓大型語言模型代為執行任務，例如發布影音內容、訂購機票等，與ChatGPT僅進行對話不同，已可直接與真實世界互動。然而，此類應用也帶來資安疑慮，包含可能涉及金流操作，甚至出現用戶在不知情情況下發生消費的案例。

他指出，政府在AI監管上須取得平衡，一方面避免過度限制影響產業發展，另一方面也須控管風險。隨著技術快速演進，部分新推出的解決方案已逐步改善既有問題，但整體仍在發展初期。

立委黃健豪也關切政府對AI代理的態度跟政府管理角色為何？林宜敬回應，各國策略差異明顯，歐盟採取較嚴格規範，美國則相對寬鬆，中國大陸則由政府主導發展。台灣與新加坡、日本、韓國等民主國家，需在不同模式間尋求平衡，以兼顧創新與監管。

他進一步指出，從長期發展來看，AI代理將逐步導入公務體系，有助提升行政效率與服務品質，但短期內仍須審慎評估資安風險，避免衝擊既有制度。

此外，林宜敬強調，台灣須建立自主算力基礎，若算力中心與AI模型均設於海外，將面臨監管困難。為此，數發部已與財政部、金管會協調，放寬業者投資限制，推動算力基礎建設。目前算力中心已接獲鴻海提出投資申請，後續將持續推動相關布局。