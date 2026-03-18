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全球瘋AI 林宜敬：台灣會掌握自己的主權AI發展 「至少保持話語權」

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院交通委員會今邀數發部及國科會做專案報告，數發部長林宜敬表示，台灣會掌握自己的主權AI發展 「至少保持話語權」。圖/本報資料照片
立法院交通委員會今邀數發部及國科會做專案報告，數發部長林宜敬表示，台灣會掌握自己的主權AI發展 「至少保持話語權」。圖/本報資料照片

全球都在發展AI（人工智慧），不只產業蓬勃發展，各國也開始針對AI治理定義法規。對於台灣未來AI治理方向，以及公部門如何使用AI Agent（AI代理）服務，數發部長林宜敬今日指出，「Agentic AI對於公務人員辦事效率會大幅提升，但短期來說，技術太新，當一個新技術出險的時候，裡面會有很多資安風險。」台灣也會在掌握自己的主權AI發展，「至少要保持話語權。」

立法院交通委員會今日邀數位發展部部長及國家科學及技術委員會主任委員就「落實台灣AI治理與基礎建設，發展台灣AI軟體產業」進行專題報告。

全球關注AI治理，不過，美國、中國大陸、歐盟對於AI監管方向各有不同想法，歐洲明列8項禁止項目，趨勢事先防範風險再談創新，美國則是認為太多法規限制，會阻礙科技發展，中國則是採取「國家說了算的態度。」

林宜敬表示，台灣在AI治理上，一直在尋找歐美之間的平衡點，希望能夠兼顧產業加速與風險可控，未來會用三層治理結構，上層是AI基本法，中層是AI風險分類框架，下層則是數發部訂完風險框架後，再由各部會針對醫療、金融、交通去訂做用法，「我們自己稱這個是台灣模式。我們的做法也有很多中等民主國家來詢問，他們覺得我們這樣的作法，是不錯的方向。」

國民黨立委黃健豪質詢時指出，全球在AI有相當多發展領域，包含晶片、基礎設施、應用，台灣未來要在哪個領域發揮功能，以及台灣如何布局主權AI。

林宜敬指出，台灣必須建立自己的AI算力，雖然市面上已經有很多AI模型，但是這些模型若都是在海外，台灣在法律上是管不到的，所以，至少台灣政府使用的AI模型必須要在境內，這也是主權AI另外一個很重要的意義。

林宜敬也表示，目前台灣算力中心主要是在國科會，而數發部目前只擁有40片的GPU（繪圖處理器），去年本來打算要購置100片的GPU，但也因為預算不過，到限制為止也只有100片，相對於鴻海要在台灣建置1萬片GPU的計畫，數發部政府部門所用有的算力「少得可憐」，他也期待今年數發部預算可以過關，以積極購買GPU，加大台灣AI算力布局。

國科會 歐盟 基礎建設

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