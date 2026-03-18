創泓科技攜手群安智能、紘瑒科技 展示反無人機系統 C2 平台

隨著全球城市數位轉型加速，「智慧城市與物聯網展（Smart City & IoT Expo）」於台北南港展覽館2館盛大開幕。資安代理領導廠商創泓科技（7714），聯合子公司群安智能及紘瑒科技，以「AI Security & Intelligent Vision」為核心主題，展示從低空防護、智慧監視到跨語言 AI 互動的整合性解決方案，全面構築未來城市的智慧安全韌性。

創泓科技作為資安軟硬體與雲端 AI 應用的專家，此次展出不僅強調傳統的零信任架構（Zero Trust），更將觸角延伸至無人機加值銷售與資安人才培育。群安智能（紘瑒科技子公司）則發揮其在熱影像、光學感測及邊緣運算（Edge AI）的深厚底蘊，展示如何透過 AI 影像訓練與智慧視覺整合，為工業檢測、無人載具及安全監控提供完整解決方案。

針對城市關鍵設施與機場的安全威脅，三方聯手推出先進的「無人機反制系統」。創泓憑藉自己獨到的整合能力，將信號偵測（Detection）、目標獲取（EO/IR）以及軟硬殺技術（Take Over / Signal Jamming）等功能整合進C2（Command and Control）平台內。更具突破性的是，系統導入了視覺語言模型（VLM），使監控模式從單純的「影像辨識」升級為具有「語意理解」與「事件推理」能力的智慧防護網。

在智慧城市架構下，結合監視器（Camera）與美商Reka 的VLM 技術而成的營運管理平台成為焦點。透過大語言模型對畫面的深度解析，AI 能即時識別人物動態、行為模式與異常事件，並自動產出摘要報告。此技術大幅減輕了安控人員的負擔，並支援「自然語言查詢」功能，管理者僅需輸入文字描述即可快速調閱指定畫面，將海量影像資料轉化為決策依據。

創泓科技黃健寧董事長表示：「透過創泓的資安韌性、群安與紘瑒的 AI 視覺技術，我們不只是提供單一產品，而是建構一套能自我學習、理解並預警的智慧城安全體系。」未來，三方將持續深化生成式 AI 與邊緣運算技術的應用，推動產業智慧升級，為台灣及全球智慧城市發展貢獻關鍵力量。