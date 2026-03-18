快訊

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

經典賽／哈波8局追平轟做白工！委內瑞拉3：2險勝奪隊史首冠、美國二連亞

聽新聞
0:00 / 0:00

創泓科技攜手群安智能、紘瑒科技 展示反無人機系統 C2 平台

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
創泓董事長黃健寧（右）、Reka 副總Simon（中）、Reka銷售總監 Amber（左）與C2平台介面合影。記者秦鈺翔／攝影
創泓董事長黃健寧（右）、Reka 副總Simon（中）、Reka銷售總監 Amber（左）與C2平台介面合影。記者秦鈺翔／攝影

隨著全球城市數位轉型加速，「智慧城市與物聯網展（Smart City & IoT Expo）」於台北南港展覽館2館盛大開幕。資安代理領導廠商創泓科技（7714），聯合子公司群安智能及紘瑒科技，以「AI Security & Intelligent Vision」為核心主題，展示從低空防護、智慧監視到跨語言 AI 互動的整合性解決方案，全面構築未來城市的智慧安全韌性。

創泓科技作為資安軟硬體與雲端 AI 應用的專家，此次展出不僅強調傳統的零信任架構（Zero Trust），更將觸角延伸至無人機加值銷售與資安人才培育。群安智能（紘瑒科技子公司）則發揮其在熱影像、光學感測及邊緣運算（Edge AI）的深厚底蘊，展示如何透過 AI 影像訓練與智慧視覺整合，為工業檢測、無人載具及安全監控提供完整解決方案。

針對城市關鍵設施與機場的安全威脅，三方聯手推出先進的「無人機反制系統」。創泓憑藉自己獨到的整合能力，將信號偵測（Detection）、目標獲取（EO/IR）以及軟硬殺技術（Take Over / Signal Jamming）等功能整合進C2（Command and Control）平台內。更具突破性的是，系統導入了視覺語言模型（VLM），使監控模式從單純的「影像辨識」升級為具有「語意理解」與「事件推理」能力的智慧防護網。

在智慧城市架構下，結合監視器（Camera）與美商Reka 的VLM 技術而成的營運管理平台成為焦點。透過大語言模型對畫面的深度解析，AI 能即時識別人物動態、行為模式與異常事件，並自動產出摘要報告。此技術大幅減輕了安控人員的負擔，並支援「自然語言查詢」功能，管理者僅需輸入文字描述即可快速調閱指定畫面，將海量影像資料轉化為決策依據。

創泓科技黃健寧董事長表示：「透過創泓的資安韌性、群安與紘瑒的 AI 視覺技術，我們不只是提供單一產品，而是建構一套能自我學習、理解並預警的智慧城安全體系。」未來，三方將持續深化生成式 AI 與邊緣運算技術的應用，推動產業智慧升級，為台灣及全球智慧城市發展貢獻關鍵力量。

智慧城市 資安 語言模型

延伸閱讀

智慧城市展 中保科秀AI力 築立體守護網

中保科技攜手台北市府 協力打造AI智慧交通與全齡照護

高通秀多元AI解方 創造城市智慧未來

AI City主題館 智慧城市展最大亮點

相關新聞

聯發科攜手微軟研究院開發主動式光纜技術 提升資料中心效率

由聯發科技、微軟研究院與其他供應商所組成的聯合研發團隊，宣布成功研發出採用微型化MicroLED光源的次世代主動式光纜（Active Optical Cable, AOC）。這款革命性的主動式MicroLED光纜（Active MicroLED Cable）設計不但擁有銅纜等級高可靠度，還能大幅提升傳輸距離。

鴻海與 SAP 簽署戰略合作 加速 AI 驅動型製造與供應鏈轉型

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）今日宣布與全球企業應用與商業 AI 領導者 SAP 達成戰略合作，計畫在亞太地區（APAC）加速導入次世代企業級 AI。此項合作於美國加州聖荷西舉行的 NVIDIA GTC 2026 期間正式對外發布，基於鴻海持續推動的「AI 工廠」（AI Factory）計畫，旨在重塑製造流程與供應鏈管理的未來，並為全球化佈署開闢新路徑。

創泓科技攜手群安智能、紘瑒科技 展示反無人機系統 C2 平台

隨著全球城市數位轉型加速，「智慧城市與物聯網展（Smart City & IoT Expo）」於台北南港展覽館2館盛大開幕。資安代理領導廠商創泓科技（7714），聯合子公司群安智能及紘瑒科技，以「AI Security & Intelligent Vision」為核心主題，展示從低空防護、智慧監視到跨語言 AI 互動的整合性解決方案，全面構築未來城市的智慧安全韌性。

RVi展出 XmartLink光引擎 瞄準AI資料中心高頻寬與低功耗挑戰

專注於光引擎與先進封裝技術開發的台灣公司Rayleigh Vision Intelligence Co. Ltd.（下稱 RVi），於OFC 2026展出其針對AI資料中心高頻寬與能效需求所打造的共封裝光學（CPO）與近封裝光學（NPO）光互連的完整產品線。展出涵蓋磊晶晶圓（VCSEL 與 PD）、Micro VCSEL 先進封裝，以及系統級的 XmartLink CPO/NPO 光引擎模組。

鴻海旗下鴻騰定義 AI 互聯新標準 1.6T 量產實績 邁向光電熱系統整合

鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密科技（FIT）於 OFC 2026， 揭曉 AI 高速互聯技術的階段性進展，標誌著公司已由傳統連接組件供應商，正式跨入高階「光電熱整合」解決方案領域。

三星9萬元三折疊手機 停賣

三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。除了製造過程複雜、近來記憶體價格飆升推高成本等因素，彭博資訊指出，停售的策略也凸顯這款售價高達2,899美元（約新台幣9萬元）的裝置，從一開始的定位就較傾向於展現技術實力，而非該公司行動裝置產品陣容的核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。