RVi展出 XmartLink光引擎 瞄準AI資料中心高頻寬與低功耗挑戰

專注於光引擎與先進封裝技術開發的台灣公司Rayleigh Vision Intelligence Co. Ltd.（下稱 RVi），於OFC 2026展出其針對AI資料中心高頻寬與能效需求所打造的共封裝光學（CPO）與近封裝光學（NPO）光互連的完整產品線。展出涵蓋磊晶晶圓（VCSEL 與 PD）、Micro VCSEL 先進封裝，以及系統級的 XmartLink CPO/NPO 光引擎模組。

OFC大會官方指出，AI 驅動的成長正加速業界對更高頻寬與更佳功率效率的需求。其中CPO與NPO架構是今年展場的核心議題之一。RVi認為，CPO的落地不僅需要光源與封裝的突破，更需要從磊晶到模組的垂直整合—這正是RVi 此次參展所呈現的技術布局。

RVi總經理何志浩表示，面對AI算力狂飆帶來的散熱與維護痛點，RVi此次展出的產品即針對AI資料中心面臨高頻寬與低功耗挑戰，提供從VCSEL/PD 磊晶晶圓、CoC系列 Micro VCSEL 封裝，到支援超高聚合頻寬的可熱插拔光引擎等完整從磊晶到模組的垂直整合能力，協助雲端服務供應商（CSP）、AI 資料中心營運商、伺服器製造商及網通設備廠，解決上速痛點。

XmartLink是RVi 開發的CPO/NPO 光引擎模組，該模組將高速電子 IC（EIC）與 Micro VCSEL 光源整合於高密度封裝中，並採用大規模平行光源架構，以支援未來 AI 資料中心的頻寬需求。可同時支援 CPO（CoPackaged Optics，共同封裝光學，光引擎與交換 ASIC 共封裝）與 NPO（NearPackage Optics，光引擎安裝於交換器附近）的部署架構，並採可熱插拔設計，可在不中斷系統運作下於極短時間內完成模組更換。

由於光引擎的效能高度依賴底層光源的封裝品質。RVi為此開發了以 CoC（Chip-on-Carrier）為核心的 Micro VCSEL 封裝平台，提供兩種封裝架構，一是CoC 高自由度封裝（Flexible CoC Platform），提供極高的晶粒排列設計自由度，可依客戶需求精確匹配多芯光纖（MCF）核心佈局或特定波導輸入分佈，簡化外部光學設計並提升耦光效率。

其次，先進3D封裝（Advanced 3D Packaging）：實現超薄、高密度的晶粒封裝，有效降低熱阻與封裝高度，使光元件可與驅動 IC 緊密整合於異質封裝架構中，適用於空間受限且散熱需求嚴苛的光互連場景。