鴻海旗下鴻騰定義 AI 互聯新標準 1.6T 量產實績 邁向光電熱系統整合

鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密科技（FIT）於 OFC 2026， 揭曉 AI 高速互聯技術的階段性進展，標誌著公司已由傳統連接組件供應商，正式跨入高階「光電熱整合」解決方案領域。

本次展會亮點之一，是 FIT 於 Arista Networks南館 1571 號展位進行 XPO Loopback Connector 與 Cage 搭配 Host Compliance Board 的實測展示，傳輸速率達 224 Gbps，展現優異的插入損耗（Insertion Loss）與回波損耗（Return Loss）。這項展示支持了 XPO MSA 首次曝光，FIT 以生態合作夥伴身分參與其中，共同推動技術發展。

FIT 產品開發工程經理 Terry Little 表示：「XPO Interconnect 的推出，讓業界在可擴展、高頻寬的AI 基礎架構上邁出重要一步。XPO 整合了先進線纜模組、高密度連接技術與液冷架構，支援了下一代運算系統的高速傳輸與散熱需求。」

此外，FIT對應 Tomahawk-6 CPO 架構的 102.4T ELSFP 外置光源模組，更成功推出2.0升級版本。單通道輸出功率最大可達26 dBm，支持16道1.6T應用。上一代102.4T ELSFP 外置光源模組，已通過 NTT Innovative Devices 技術驗證，除了延續 51.2T 平台經驗優化耦光、連接與散熱設計，更確保可規模化部署與長期運行穩定。

FIT亦宣布與 NTT Innovative Devices 共同開發 CPX 500-pin socket 解決方案，為下一代 AI 與高效能運算（HPC） 在 224G 與 448G 每通道的高速互連需求而設計。此高密度、超薄型 socket 架構可支援大型交換系統櫃兼橫向擴展(Scale-out)連接。透過雙方共同設計，在訊號完整性、精準阻抗控制與插入損耗優化方面實現卓越表現，同時兼具優異機械強度與系統整合可靠性，滿足超大型數據中心與雲端基礎設施部署需求。