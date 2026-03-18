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互盛深化雲端辦公布局 搶攻企業數位治理商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

根據 Gartner 預測，2026年全球 IT 支出將達 6.15 兆美元，年成長 10.8%，顯示企業持續加大雲端與數位基礎建設投資。隨著文件安全、治理效率及 ESG 管理需求升溫，辦公服務市場也由傳統硬體供應走向雲端化與整合化。看準此一趨勢，震旦（2373）集團旗下互盛公司（2433）導入「RSI雲端印量管理系統（Ricoh Smart Integration）」，深化雲端辦公布局，鎖定法律、會計、投顧及顧問等高文件量、高機密性產業，搶攻企業數位治理商機。

互盛總經理陳國盈表示，隨著企業推動數位轉型，對文件流向、權限控管、成本分攤及營運效率的要求同步提高；若列印管理缺乏數據基礎，不僅成本難以精準歸屬，也容易衍生管理落差與資訊風險。透過 「RSI 雲端印量管理系統」，互盛希望協助顧客將列印行為轉化為可分析的管理數據，讓文件管理從行政支援升級為企業治理的一環，並進一步支持低碳辦公與 ESG 管理。

互盛公司指出，法律、會計、投顧及顧問等產業因文件量大、資訊敏感度高，更重視資料保密、流程留痕與調閱效率，因此列印管理已成為資訊安全、內部控管與營運效率的重要環節。互盛以「訂閱制雲端架構」切入企業文件管理流程，協助顧客降低建置與維運負擔，並透過「標準化取件機制」與「後台報表管理」，提升文件安全與管理透明度，讓列印管理轉化為可追蹤、可分析的治理數據，同時減少不必要輸出與紙張耗用，強化 ESG 實踐。

此外，「RSI 雲端印量管理系統」，也整合「AI智慧掃描」與「OCR辨識技術」，可協助企業加速紙本文件數位化、提升協作效率，進一步延伸文件管理的數位化與低碳應用價值。

互盛代理 RICOH 事務機逾40年，持續因應科技趨勢與市場需求，從傳統辦公設備服務逐步擴大至雲端管理、智慧辦公與 ESG 相關應用，打造企業數位轉型與低碳營運的一站式服務平台。公司未來也將持續以「綠色＋數位」為核心，整合 AIoT、雲端管理與智慧辦公解決方案，協助企業在升級辦公環境與治理機制的同時，兼顧效率、安全與永續，朝「數位辦公整合服務最佳提供者」目標邁進，並憑藉既有顧客基礎、品牌信任與整合服務能力，持續強化中長期營運動能。

文件 基礎建設 雲端

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