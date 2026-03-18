聯發科與微軟研究院 研發微型化 MicroLED 光源的次世代主動式光纜

晶片大廠聯發科（2454）於今日宣布，與微軟研究院及其他供應商組成的聯合研發團隊，成功研發出採用微型化MicroLED光源的次世代主動式光纜（AOC），不但擁有銅纜等級高可靠度，還能大幅提升傳輸距離。

聯發科提到，現今資料中心網路往往需在傳輸距離、功耗與可靠度之間進行取捨。銅纜雖然節能，但傳輸距離受限於2公尺以內；傳統的雷射光學傳輸距離雖然較遠，但卻面臨高耗能問題，且其故障率甚至高達銅纜傳輸的100倍。此次發表的全新主動式MicroLED光纜設計，結合聯發科的工程創新與微軟研究院的MOSAIC技術，以數百條平行運作、寬頻低速的MicroLED通道取代傳統窄頻高速的雷射通道架構，有效解決既有的技術限制與難題。

聯發科副總Vince Hu表示，此次合作成功解決關鍵的產業限制與瓶頸，藉由將MicroLED技術微型化，並整合至與現有資料中心設備相容的收發器中，能讓產業無縫採用此項新技術。

這次的主動式MicroLED光纜聯合開發專案，為一完全整合的端到端設計，並達成多項顯著突破，包括節能省電，具備銅纜等級的可靠度，且延伸傳輸距離，並具備可擴充性。

同時，這次的專案利用單一客製化 CMOS晶片整合包含SoC邏輯、速度調變機制、高密度MicroLED驅動器和高靈敏度轉阻放大器（TIA）等，藉由將前述功能模組整合於單一晶粒，此設計將能消除多晶片互連結構所帶來常見的額外功耗與延遲。另外，此次設計也將MicroLED陣列與光偵測器（PD）陣列直接鍵合於單晶CMOS晶片上，實現極小間距與超高密度的通道陣列。

微軟全球資深副總裁、微軟研究院技術院士Doug Burger指出，結合微軟研究院的突破性技術、聯發科與其他夥伴的傑出工程能力，為大幅提升AI資料中心效率開啟重大躍進的契機。此次合作將有助於打造更高效率、更高可靠度且更低成本的系統，同時實現更多強大的AI應用情境。