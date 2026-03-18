快訊

經典賽／不斷更新！3局上委內瑞拉靠暴投+高飛犧牲打 1：0領先美國

美軍5000磅鑽地彈重擊伊朗沿岸飛彈基地！伊議長突發1句話警告

毒駕奪命！三寶媽出殯網掀怒火 妹泣：判重刑、求修法

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科與微軟研究院 研發微型化 MicroLED 光源的次世代主動式光纜

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠聯發科（2454）於今日宣布，與微軟研究院及其他供應商組成的聯合研發團隊，成功研發出採用微型化MicroLED光源的次世代主動式光纜（AOC），不但擁有銅纜等級高可靠度，還能大幅提升傳輸距離。

聯發科提到，現今資料中心網路往往需在傳輸距離、功耗與可靠度之間進行取捨。銅纜雖然節能，但傳輸距離受限於2公尺以內；傳統的雷射光學傳輸距離雖然較遠，但卻面臨高耗能問題，且其故障率甚至高達銅纜傳輸的100倍。此次發表的全新主動式MicroLED光纜設計，結合聯發科的工程創新與微軟研究院的MOSAIC技術，以數百條平行運作、寬頻低速的MicroLED通道取代傳統窄頻高速的雷射通道架構，有效解決既有的技術限制與難題。

聯發科副總Vince Hu表示，此次合作成功解決關鍵的產業限制與瓶頸，藉由將MicroLED技術微型化，並整合至與現有資料中心設備相容的收發器中，能讓產業無縫採用此項新技術。

這次的主動式MicroLED光纜聯合開發專案，為一完全整合的端到端設計，並達成多項顯著突破，包括節能省電，具備銅纜等級的可靠度，且延伸傳輸距離，並具備可擴充性。

同時，這次的專案利用單一客製化 CMOS晶片整合包含SoC邏輯、速度調變機制、高密度MicroLED驅動器和高靈敏度轉阻放大器（TIA）等，藉由將前述功能模組整合於單一晶粒，此設計將能消除多晶片互連結構所帶來常見的額外功耗與延遲。另外，此次設計也將MicroLED陣列與光偵測器（PD）陣列直接鍵合於單晶CMOS晶片上，實現極小間距與超高密度的通道陣列。

微軟全球資深副總裁、微軟研究院技術院士Doug Burger指出，結合微軟研究院的突破性技術、聯發科與其他夥伴的傑出工程能力，為大幅提升AI資料中心效率開啟重大躍進的契機。此次合作將有助於打造更高效率、更高可靠度且更低成本的系統，同時實現更多強大的AI應用情境。

聯發科 微軟 主動式

延伸閱讀

鴻海旗下鴻騰深化 AI產業鏈布局 延續DesignCon 2026技術動能開拓商機

貿聯GTC展示 Vera Rubin 平台與800 VDC 架構AI資料中心解決方案

相關新聞

鴻海與 SAP 簽署戰略合作 加速 AI 驅動型製造與供應鏈轉型

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）今日宣布與全球企業應用與商業 AI 領導者 SAP 達成戰略合作，計畫在亞太地區（APAC）加速導入次世代企業級 AI。此項合作於美國加州聖荷西舉行的 NVIDIA GTC 2026 期間正式對外發布，基於鴻海持續推動的「AI 工廠」（AI Factory）計畫，旨在重塑製造流程與供應鏈管理的未來，並為全球化佈署開闢新路徑。

三星9萬元三折疊手機 停賣

三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。除了製造過程複雜、近來記憶體價格飆升推高成本等因素，彭博資訊指出，停售的策略也凸顯這款售價高達2,899美元（約新台幣9萬元）的裝置，從一開始的定位就較傾向於展現技術實力，而非該公司行動裝置產品陣容的核心。

蘋果新耳罩耳機 售價1.8萬

蘋果16日推出AirPods Max 2耳罩式耳機，搭載蘋果自研的H2晶片，具備更出色的主動式降噪功能，不僅音質提升，還首度支援「適應性音訊」、「對話感知」、「語音隔離」和「即時翻譯」等功能。

GTC大會登場！輝達AI營收衝向1兆美元 兩大平台帶動明年業績翻倍

輝達年度盛會「GTC 2026」16日登場，執行長黃仁勳在開幕專講高喊AI需求強勁，並預期Blackwell與Vera Rubin這兩大平台2027年帶來的營收，將較2026年翻倍至1兆美元，現場驚呼。

輝達GTC盛會／揪SK海力士進擊記憶體 台鏈夥伴群聯營運衝

輝達記憶體大進擊，與南韓記憶體大廠SK海力士共同開發最新液冷式企業級固態硬碟（SSD），以迎接輝達新世代平台龐大存儲需求。業界看好，這是輝達衝刺存儲應用，採用跨國進擊策略，台灣記憶體股王群聯也是輝達與SK海力士重要夥伴，營運同步衝鋒。

SK集團會長崔泰源：全球記憶體預估全球缺貨到2030年

南韓SK集團會長崔泰源美西時間16日出席輝達GTC大會受訪時透露，AI運算需求暴增，全球記憶體可能「一路缺到2030年」，示警市場結構性供不應求將持續，並承諾將研擬對策，盼紓解記憶體價瘋漲壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。