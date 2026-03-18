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鴻海旗下鴻騰深化 AI產業鏈布局 延續DesignCon 2026技術動能開拓商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

隨全球人工智慧運算需求激增，鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）持續深化於次世代 AI 產業鏈的布局。延續在 DesignCon 2026 期間與全球生態系夥伴的高效對話，鴻騰展現一系列關鍵技術實力，包含：高速高頻連接器與線纜、全流速液冷接頭以及大電流連接解決方案。透過與上下游夥伴的緊密協作，鴻騰旨在為高效能運算（HPC）提供更具前瞻性的硬體基石。

鴻騰針對最新 AI 產業鏈機架架構，供應具備極高訊號密度與傳輸效率的高速連接器解決方案。這項技術有效提升 AI 伺服器的組裝彈性與運作可靠度，協助客戶應對 AI 伺服器領域中日益成長的數據交換需求，並藉此與生態系合作夥伴共同挖掘更多商業應用空間。

鴻騰在Rack busbar 機櫃電源結合水冷產品的設計數能力有目共睹，除了是業界率先開發出 Liquid Cooling Power Busbar (LC Busbar)，也能提供客製化的規格，在 AI 高效能運算嚴苛的運作環境下，能提升機櫃傳輸功率達 2 至 3 倍，在相同空間限制下顯著優化電力輸送效率。該 LC Busbar 採用 48VDC 直流架構，具備至少 5000A 的額定電流承載力，能確保機櫃在極限運算負載下，仍擁有穩定且強大的電力輸送，為 AI 算力全力衝刺提供穩固支援。

此外，作為液冷連接技術的先鋒，鴻騰也提供全規格的水冷頭產品，配合鴻海集團散熱產品單位，展現集團高度垂直整合的優勢。

針對 AI 高密度運算所需的強韌電力需求，鴻騰推出領先業界、可負荷高達 400A 超高電流的 Power Whip 解決方案。這不僅滿足現行高功耗伺服器機櫃的需求，更展現了鴻騰在次世代資料中心核心技術上的研發動能，進一步強化與合作夥伴在電源分配系統上的業務串聯。

鴻騰精密（FIT Hon Teng）發揮鴻海集團上下游整合及 CMM (Component Module Move) 策略優勢，提供高效能、高功率的精密零件，全方位達成客戶對高速高頻傳輸、大功率低損耗的技術要求，穩固其在 AI 供應鏈中的關鍵地位，並持續與生態系夥伴開創更多生意契機。

電力需求

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