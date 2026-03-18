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鴻海與 SAP 簽署戰略合作 加速 AI 驅動型製造與供應鏈轉型

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與SAP執行長 Christian Klein，雙方簽署合作備忘錄。鴻海／提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與SAP執行長 Christian Klein，雙方簽署合作備忘錄。鴻海／提供

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）今日宣布與全球企業應用與商業 AI 領導者 SAP 達成戰略合作，計畫在亞太地區（APAC）加速導入次世代企業級 AI。此項合作於美國加州聖荷西舉行的 NVIDIA GTC 2026 期間正式對外發布，基於鴻海持續推動的「AI 工廠」（AI Factory）計畫，旨在重塑製造流程與供應鏈管理的未來，並為全球化佈署開闢新路徑。

SAP 執行長 Christian Klein 與鴻海科技集團董事長劉揚偉雙方簽署的合作備忘錄（MOU），鴻海與 SAP 將結合各自的技術優勢，加快亞太地區的市場開拓速度，並推動AI 技術的布署，以支持鴻海邁向「全面數位化」與「AI 賦能」組織的轉型目標。雙方也將針對 SAP 實體 AI （Physical AI）、SAP 供應鏈管理以及鴻海智慧製造，共同探索創新的協作應用案例。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「我們與 SAP 的戰略合作，是實現智慧化與 AI 驅動製造願景的重要一步。透過結合鴻海的 AI 算力優勢與 SAP 在企業應用領域的專業知識，我們正致力於解決全球產業當前所面臨最複雜的挑戰之一。」

SAP 執行長 Christian Klein 表示：「AI 正處於前所未有的發展速度。我們與鴻海的合作代表了一個強大的契機，能加速亞太地區企業對 AI 的採用。雙方正攜手協助組織運用科技提升運作效能與效率，讓企業在 AI 時代的轉型過程中，能更有信心地實現規模化發展。」

展望未來，鴻海目標與 SAP 共同定義全球產業如何運用企業級 AI。 藉由結合企業智慧、AI 基礎設施以及實體工業佈署的新路徑，此項協作旨在建立 AI 驅動製造的新藍圖——從台灣出發，逐步推廣至全球工業生態系。

AI 劉揚偉 董事長

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