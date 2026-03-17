快訊

警槍「放抽屜」2天！宜縣警局督勤發現派出所員警未繳回 從嚴議處

聽新聞
0:00 / 0:00

「黃仁勳背板」又來了 永擎首度入榜

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輝達「GTC 2026」美西時間16日登場，執行長黃仁勳在開幕專講再度秀出知名的「黃仁勳背板」，這次共有全球194家企業與學校入列，台灣則有15家，甫掛牌的AI伺服器廠永擎是台廠唯一的新面孔，攜手輝達強攻新世代AI商機。

此前，永擎並未登上黃仁勳任何一場演說的供應鏈背板當中，這次首度入列「黃仁勳背板」，凸顯技術與實力獲得輝達肯定。

永擎是主機板廠華擎（3515）旗下AI伺服器廠，出貨的產品以輝達HGX Rubin NVL8，以及輝達MGX模組化伺服器，例如RTX PRO 6000／RTX PRO 4500 Blackwell Server等為主。

永擎現階段接單火熱，董事長許隆倫之前透露，現階段AI伺服器訂單有望看到第3季，目前永擎約八成營收來自AI伺服器，其餘各10%為通用型伺服器主機板與系統產品。

永擎預期，通用型伺服器從去年第3季起至明年，都將維持正常成長，業績可望成長雙位數。同時，去年第4季已經啟動小量生產B300伺服器，今年首季出貨量將超越B200，成為主要成長動能。

永擎看好，AI伺服器市場需求非常強勁，市場仍處於剛開始階段，並無泡沫化風險。

永擎營運主要分為三大區域，包括美國、亞洲及歐洲。其中，亞洲市場（包含東北亞與東南亞）占比最高，其次為美國，歐洲則居第三。客戶方面則以全球AI新創公司為主，約占整體80%。

今年全球共有共有194家企業和學校入列「黃仁勳背板」，包括涵蓋基礎建設、雲端運算到終端應用等領域，科技巨頭Google、微軟、亞馬遜，到引領AI浪潮的OpenAI與Anthropic，連傳統製造業、醫療體系與頂尖學術機構都位列其中。

台灣15家廠商入列，永擎為新面孔，其他包括華碩（2357）、仁寶（2324）、台達電（2308）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、鴻海旗下鴻佰科技、英業達（2356）、神達（3706）、微星（2377）、和碩（4938）、廣達（2382）旗下雲達科技、台積電（2330）、緯穎（6669）、緯創（3231）等廣為人知的輝達供應夥伴；另外，國立清華大學也以學術機構身分入列。

輝達 伺服器 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳挺太空 AI 鈣鈦礦太陽能成寵兒 盟立是隱藏版贏家

「光進銅退」還早？黃仁勳GTC喊光銅並進 美銀：比預期晚半年到一年

不只養龍蝦、上太空 黃仁勳GTC演講4大亮點一次看

整理包／黃仁勳高喊輝達全面卡位 AI 工廠時代 一文掌握演講關鍵重點

相關新聞

「光進銅退」還早？黃仁勳GTC喊光銅並進 美銀：比預期晚半年到一年

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日於GTC演講高舉與台積電（2330）合作開發的全球首款CPO（共同封裝光學）Spectrum X 晶片，宣布第一款CPO交換器正式量產，不過，他強調光跟銅傳輸並重，光學傳輸今年先以向外擴展Scale-out為主，大規模的向上擴展（scale-up）時間為2028年，美銀證券認為這比投資人預期時間晚了半年到一年。

台積電發布重訊 子公司TSMC Global購入近10億元公司債

晶圓代工龍頭台積電（2330）傍晚發布重大訊息，代子公司TSMC Global Ltd.公告取得固定收益證券。公告內容顯示，TSMC Global在今年1月23日至3月17日期間取得三檔公司債，總交易金額合計3000萬美元（約新台幣9.6 億元），目的為取得固定收益投資。

創意董事長曾繁城決定在今年股東常會改選後退休

台積電子公司創意（3443）) 今(17)日公布，現任董事長曾繁城董事長決定不參與今年董事選舉，並將於今年股東大會後退休。

OPPO Find N6全球發表！極致輕薄機身、首創「無感摺痕」技術

OPPO今天（3月17日）正式發表全新旗艦摺疊手機OPPO Find N6，業界首創的「無感摺痕 」技術，在展開的內螢幕上帶來近乎平整的視覺與觸覺體驗，同時結合高效軟體應用、專屬智慧手寫筆OPPO AI Pen、6,000mAh大容量電池，全面賦能高效生產力。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon 將發表COMPUTEX 2026開幕主題演講

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會今日宣布，高通（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano R. Amon應邀發表COMPUTEX 2026開幕主題演講，演講將於6月1日下午在南港展覽館2館7樓盛大登場。

緯穎攜手緯創GTC秀新世代AI方案 搶攻首批Rubin NVL72商機

緯穎（6669）輝達（NVIDIA）GTC會場展現未來新世代AI解決方案，緯穎指出，公司展出一系列與緯創合作開發，基於NVIDIA平台的新世代AI解決方案。憑藉從主板創新到整機櫃整合與驗證的一站式服務，以及在加速運算、儲存與液冷領域的端到端專業實力，緯穎將為未來的 AI 工廠帶來突破性的效能與卓越的能源效率，加速實現AI價值落地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。