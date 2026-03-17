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輝達跨國進擊記憶體 群聯跟著喊衝

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

輝達記憶體大進擊，與南韓記憶體大廠SK海力士共同開發最新液冷式企業級固態硬碟（SSD），以迎接輝達新世代平台龐大存儲需求。業界看好，這是輝達衝刺存儲應用，採用跨國進擊策略，台灣記憶體股王群聯（8299）也是輝達與SK海力士重要夥伴，營運同步衝鋒。

群聯執行長潘健成透露，現在中國大陸、美國、歐洲的小型雲端服務公司都在找群聯，顯示AI需求已外溢到更廣客戶群，公司持續推進企業級PCIe Gen6控制器與系統級布局。這使得群聯站在這一波AI儲存升級浪頭上。

群聯並乘勝追擊，在美西時間16日輝達「GTC 2026」開幕當天，推出旗下aiDAPTIVTM多層級記憶體架構技術，強調讓用戶在由輝達平台驅動的本地邊緣AI系統中，支援更大型AI模型與長上下文推論，成為輝達AI記憶體應用重點夥伴。

群聯表示，目前正面臨日益嚴峻記憶體供給短缺狀況，對AI就緒平台（AI-ready platforms）需求卻快速攀升。針對專有資料進行微調與推論需要大量運算與記憶體資源，也使得企業在投資AI基礎設施與邊緣AI設備時面臨挑戰。隨AI解決方案成本上升與AI工作流程瓶頸增加，拖慢企業將AI創新轉化為實際營收的上市時程。

群聯指出，透過搭載aiDAPTIV技術的群聯企業級Pascari固態硬碟作為全新AI記憶體層級，aiDAPTIV技術能夠在GPU記憶體、系統RAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）間，智慧延伸並管理AI運算的工作記憶體。

SK海力士也是輝達重要跨國AI記憶體夥伴，這次在GTC大會開幕當天宣布，雙方攜手開發最新液冷式企業級固態硬碟，主攻高效能AI工作負載下的散熱與系統優化。另外，SK海力士也大秀HBM3E、HBM4、LPDDR5X與SOCAMM2等AI記憶體產品，全力協助輝達衝刺AI。

業界指出，輝達規劃打造全新AI固態硬碟，群聯入列開發生態系，定位是AI伺服器記憶體與儲存裝置間的「類記憶體層」。SK海力士也是相關重要夥伴，各國記憶體相關業者齊步衝鋒，群聯也搭上這波浪頭。

群聯強調，AI推論應用快速擴大，雲端服務業者對企業級固態硬碟與儲存容量的需求呈現結構性成長，資料儲存已成剛性需求，帶動儲存系統朝高容量、高可靠度與高效能發展。

潘健成 快閃記憶體 SK海力士

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