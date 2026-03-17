黃仁勳挺太空 AI 鈣鈦礦太陽能成寵兒 盟立是隱藏版贏家

輝達執行長黃仁勳美西時間16日於年度盛會「GTC 2026」端出最新用於太空環境的AI加速運算平台「 Space-1 Vera Rubin」，提升太空推理運算能力高達25倍，引爆新一波太空AI商機。黃仁勳挺太空AI，太陽能作為太空AI唯一電力來源，尤其鈣鈦礦太陽能電池更受矚目，帶旺相關廠商後市。

台廠除了元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等老牌太陽能廠投入鈣鈦礦技術之外，自動化系統暨機器人關鍵零組件大廠盟立（2464）集團更已默默布局三年鈣鈦礦太陽能技術，並領先同業有量產實績，成為「隱藏版贏家」。

盟立過往以自動化設備與機器人相關元件聞名，但在鈣鈦礦太陽能電池技術發展卻顯為人知，如今搭上太空AI當紅浪朝，推升盟立從設備股搖身變身太空AI概念股。

盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎了。

盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

林世東透露，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，盟立修改了很多技術研發路徑，並調整方向，現在已有新技術方向，投入研發中，已有相當基礎了。

盟立集團深耕自動化領域超過30年，已在半導體與面板產業的專業整合繳出相當亮眼的成績。鈣鈦礦太陽能被稱為第三代太陽能電池，由於原料取得容易，發電效率高、生產環保，也是唯一可做到用室內光就可發電的技術，盟立看好市場前景。

AI資料中心耗電量龐大，引爆全球缺電危機，特斯拉執行長馬斯克提出太空資料中心概念，要把AI伺服器送上太空，並透過太空取之不盡的太陽能解決地球上日益嚴重的缺電問題，鈣鈦礦太陽能因轉換效率更高，還能透光、可彎曲，被譽為新世代太空AI發電的新解方。

研調機構Precedence Research預估，全球鈣鈦礦太陽能電池產業的規模在2030年將上看72億美元，年均複合成長率（CAGR）高達31.8%。

黃仁勳表示，太空運算時代已經到來，隨著愈來愈多衛星群部署在軌道上，AI運算也必須存在於太空中，透過太空與地面系統之間的AI運算處理，衛星能夠實現即時感測、決策與AI自主化，進而達到太空AI工廠的最終願景。

黃仁勳強調，太空中沒有對流，只有輻射，我們必須想辦法在太空中冷卻這些系統，輝達有很多優秀的工程師正在研究這個問題。

Space-1 Vera Rubin以輝達最新Rubin平台打造，太空推理運算能力比前一代H100 GPU提升25倍，可為下一代軌道資料中心與自主航太作業提供強大的效能。

輝達指出，包括Aetherflux、Axiom Space、Kepler Communications、Planet、Sophia Space與Starcloud等知名太空AI廠商都正利用輝達加速運算平台，推動跨軌道與地面環境的次世代太空任務。

此外，輝達Space-1 Vera Rubin模組能解決太空環境及其嚴苛的尺寸、重量與功耗限制，能讓衛星直接在軌道上運算大型語言模型，而非將原始數據傳回地表處理。